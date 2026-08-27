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Zarco sur sa pénalité : "Mon intention n'était pas de faire le super-héros"

Johann Zarco estime que les commissaires de course ont constaté qu'il n'avait pas effectué de manœuvre dangereuse dans sa chute au Grand Prix de Catalogne, mais il comprend néanmoins sa pénalité pour le rendez-vous d'Aragón.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Chutes de Johann Zarco, Team LCR Honda, Luca Marini, Honda HRC, et Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco retrouve le MotoGP ce week-end, trois mois après sa blessure. Les attentes sur le plan sportif seront naturellement modestes, puisqu'il va devoir reprendre le rythme de la compétition, composer avec quelques limites physiques… et qu'il aura une grosse pénalité dimanche.

Deux mois après la chute dans laquelle il s'est blessé, Zarco a été entendu par les commissaires de course et jugé responsable de la séquence qui l'a vu faire tomber Luca Marini et Pecco Bagnaia, puis se coincer la jambe dans la moto du pilote Ducati.

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Comme Jorge Martín à Motegi l'an passé, Zarco a ainsi reçu une pénalité après s'être blessé, et il devra faire deux passages dans la zone du long-lap, située au niveau des virages 9 et 10 sur cette piste. Le Français ne conteste pas la sanction puisqu'il a conscience qu'il a perdu le contrôle de sa moto, ce qui est le critère retenu, mais il assure ne pas avoir tenté un freinage trop agressif.

"J'ai bien expliqué que mon intention à ce moment-là n'était pas de faire le super-héros, à vouloir gagner plusieurs places et du coup, à prendre un risque et à mettre les autres en danger en étant trop optimiste", a expliqué Zarco ce jeudi face à la presse écrite, dont Motorsport.com.

La chute de Johann Zarco au GP de Catalogne.

La chute de Johann Zarco au GP de Catalogne.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ils ont bien vu qu'il n'y avait clairement pas trop d'optimisme dans ma manœuvre parce que je me lève même avant les autres, je freine un peu plus tôt. Mais le fait d'avoir peut-être eu du mal à débloquer la fourche, d'avoir relâché un peu le frein, on va dire que ça m'a fait perdre le contrôle de la moto. Du coup, la pénalité, c'est 'Tu perds le contrôle de ta moto, tu es responsable de ça et du coup, ça mérite une pénalité'."

La sanction ne sera imposée que pour la course principale de dimanche, et pas pour le sprint.

Zarco approuve l'interdiction du holeshot device

À Barcelone, la grille de départ est très éloignée du premier freinage, ce qui signifie que les pilotes abordent le virage avec une vitesse très élevée. En mai dernier, le variateur de hauteur était encore présent sur les motos à l'avant et les pilotes étaient contraints de freiner fort pour le désenclencher.

Depuis la blessure de Zarco, le règlement a évolué et le holeshot device avant a été interdit. "Je pense que c'est une bonne chose et je pense que c'est dommage que nous, pilotes, on ne se soit pas assez plaints de ce système quand on l'a sorti", a expliqué le pilote LCR.

Johann Zarco se satisfait de l'interdiction du correcteur d'assiette à l'avant.

Johann Zarco se satisfait de l'interdiction du correcteur d'assiette à l'avant.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Selon lui, la volonté d'avoir le plus de performance possible a fini par susciter un danger : "On était trop obsédés de partir le plus fort possible – parce que ça nous a vraiment fait gagner du temps de 0 à 100 km/h et même de 0 à 200 km/h et de 0 à 300 km/h. Pour rappel, on a fait quand même 0 à 300 km/h en huit secondes. C'est rapide et on était obsédés par ça."

"Quand on part en première ligne, c'est plus facile de le débloquer parce qu'on peut freiner où on veut, mais dès qu'on est dans le paquet, c'est plus difficile. Et en fait, à la limite, ceux qui sont dans le paquet, dont moi, on aurait dû vraiment s'en plaindre beaucoup plus."

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