Zarco piégé par la dégradation : "Je ne peux pas piloter la moto"

Johann Zarco a vécu une course sprint décevante à Losail. Parti sixième, le Français a perdu une place au profit de Marc Márquez dans le premier tour et a été doublé par Brad Binder et Maverick Viñales dans la deuxième boucle. Il a repris l'avantage sur Márquez, passé hors piste, et a longtemps occupé la septième place mais son pneu arrière s'est dégradé sur le côté droit, ce qui a permis à Fabio Quartararo et Augusto Fernández de passer devant lui en fin de course.

"Dommage", a résumé Zarco. "Un super départ, pas trop moyen de se bagarrer, parce que je n'avais pas envie de prendre des risques avec Pecco [Bagnaia] et [Jorge] Martín. Mais ensuite, j'ai été assez surpris de ne pas pouvoir rouler plus vite qu'un gros 1'53. Je n'ai pas pu rattraper Binder, ni Viñales."

"À trois tours de la fin, avec le pneu arrière, impossible de conduire la moto. Même le pneu avant glissait beaucoup. Du coup, grosse galère, qui m'a fait perdre deux places sur la fin et qui m'a fait sortir des points pour le sprint. C'est dommage, c'est très dommage parce que j'avais bien progressé sur la journée."

"J'étais énervé à la fin de la course parce que j'ai perdu deux places et que j'ai perdu au moins un point du sprint", a ajouté Zarco, qui devra trouver des solutions pour ne pas vivre les mêmes difficultés lors de l'épreuve principale : "Je suis inquiet pour la course [de ce dimanche], il faut trouver quelque chose pour être plus à l'aise quand le pneu va se dégrader parce que pour l'instant, je ne peux pas piloter la moto."

La journée de Zarco avait pourtant bien débuté avec le meilleur temps en Q1 et la sixième place sur la grille, ce qui paraissait difficile après les premiers essais : "J'ai fait de gros progrès en qualifications parce que [vendredi], je n'arrivais pas à avoir la vitesse. J'ai eu la vitesse, en passant de la Q1 à la Q2 et en me qualifiant en deuxième ligne. C'était déjà un bon pas en avant dans les sensations et le plaisir en piste."

"C'était cool d'avoir la vitesse, d'avoir fait de belles qualifs", a-t-il souligné. "C'était le positif de la journée. Le départ a encore été bon. J'ai essayé de passer à l'intérieur de Pecco, ensuite c'est Márquez qui m'a un peu gêné dans le [virage] 2."

Zarco sait que "le pneu va se dégrader" pendant la course et espère progresser en se basant sur les informations prises samedi, notamment en utilisant le pneu dur : "On n'a pas eu le temps de mettre trop de tours dessus. La [course] sprint sert à ça, à avoir de vraies conditions et à se rendre compte comment ça va être. En général, ça aide, ça nous permet de faire une différence pour le lendemain."

"Au moins ça nous a fait un bon test", a résumé le pilote Pramac Racing. "Dans la manière dont je conduis la moto, je ne me vois pas faire le double des tours. Il faut vraiment qu'on passe un petit step pour demain."

Zarco espère donc faire mieux mais saura se contenter de quelques points qui pourraient l'aider à conforter sa cinquième place au championnat, d'autant plus qu'Aleix Espargaró est incertain pour la course : "Si tout se passe bien, je reste dans les six [premiers] et peut-être que je me régale. Dans la difficulté, il y a quand même six points de la dixième place à prendre. Il faut aller les chercher."

Et comme il l'a fait ce samedi, Zarco ne tentera rien de fou face à Pecco Bagnaia et Jorge Martín, qui seront encore à ses côtés en deuxième ligne : "Je suis corporate. Comme on me dit de faire gaffe, ça empêche de chopper des opportunités."