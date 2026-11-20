MotoGP GP du Portugal
Zarco place Honda dans la lutte avec Ducati et Aprilia grâce à un "tour incroyable"
Johann Zarco s'est illustré lors de la première journée en piste à Portimão, alors que les autres pilotes Honda ont globalement peiné à trouver du rythme.
Rachit Thukral
Publié: 20 nov. 2026, 20:03
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Johann Zarco, Team LCR Honda
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Johann Zarco, pilote LCR, a permis à Honda de décrocher la cinquième place à l'issue des Essais du vendredi du Grand Prix du Portugal, grâce à un tour que Luca Marini, pilote de l'équipe officielle HRC, a qualifié d'"incroyable".
Zarco a été le seul pilote Honda à se qualifier directement pour la Q2 vendredi, à seulement 0"258 du meilleur temps dans une séance très disputée à Portimão. Non seulement il a devancé d'une demi-seconde le deuxième pilote Honda, son coéquipier Diogo Moreira, mais son chrono de 1'37"608 l'a placé à seulement 0"003 de la KTM officielle de Pedro Acosta et à un dixième de Marco Bezzecchi, sur Aprilia.
Le rythme de Zarco sur un tour a particulièrement impressionné Marini, qui a expliqué qu'il allait devoir étudier les données du Français après avoir terminé 17e, à plus d'une seconde de lui.
"Lors des EL2, nous allons surtout essayer de comprendre ce qu'a fait Zarco, car il a signé un tour exceptionnel, vraiment incroyable et impressionnant. Nous devons étudier son tour, ses données et essayer de voir comment nous pouvons progresser", a déclaré l'Italien.
Johann Zarco, Team LCR Honda
Photo de: Quinn Rooney / Getty Images
Zarco réalise une belle saison chez LCR cette année, malgré six Grands Prix manqués sur les 20 disputés jusqu'ici à la suite de sa chute à Barcelone.
Âgé de 36 ans, le Français a expliqué qu'il s'était senti rapide dès le début de la journée de vendredi, avant de continuer à progresser dans la dernière partie de la séance.
"C'était une bonne journée. Je suis très heureux de la confiance que j'ai sur la moto. Mes sensations sont bonnes et mes commentaires sont clairs aussi", a-t-il déclaré.
"Nous avons bien progressé cet après-midi, en passant d'une moto à l'autre et en essayant d'obtenir des informations claires, tout en conservant suffisamment de confiance pour attaquer en fin de séance. La façon dont nous devons attaquer est vraiment incroyable."
"Mon premier tour rapide était déjà bon et je pensais qu'il suffirait. Mais j'ai vu que cela ne m'aurait pas permis d'accéder à la Q2. Je suis donc heureux d'avoir encore progressé avec le dernier pneu."
Zarco a toutefois reconnu qu'il restait une marge de progression, en pointant les premier et dernier secteurs comme les portions où il perdait du temps sur la RC213V. Si le dernier virage en montée a constitué un point faible pour la majorité du plateau vendredi, le Français n'a pas réussi à expliquer pourquoi il cédait du terrain dès le début du tour.
"Je pense que notre moto a souffert dans le dernier virage. Il nous a manqué quelque chose. Mais c'est la limite de notre moto en matière de maniabilité", a-t-il expliqué.
"Ce qui est curieux, c'est que je me sens plutôt bien dans le virage 1, mais que mon premier secteur est le moins bon. Je ne sais donc pas vraiment d'où vient le problème."
"Mais comme je me sens bien sur la moto, je ne peux pas me focaliser là-dessus. Car parfois, quand on est en difficulté, on ne parvient même pas à identifier ses problèmes secteur par secteur ou virage par virage. Je suis donc très heureux de ce que nous avons accompli aujourd'hui."
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