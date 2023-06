Zarco encore sur le podium après un festival de dépassements

Johann Zarco est monté pour le podium pour la troisième fois en six courses cette année, au Mugello, et comme à son habitude, le Français a dû enchaîner les dépassements pour s'offrir ce trophée. Auteur d'un départ modeste depuis la neuvième place sur la grille, le Provençal n'était plus que 12e après les premiers virages, mais déjà dixième à la fin du premier tour.

Zarco a enchaîné les dépassements et occupait la sixième place après six tours, avant de profiter des chutes des frères Márquez. Il est sorti vainqueur de son duel avec Luca Marini mais l'écart le séparant de Jorge Martín était trop important et comme au Mans, il a vu l'arrivée derrière son coéquipier.

"On savait qu'il y avait le podium jouable", a commenté Zarco sur Canal+. "On espérait même jouer la victoire parce que la course sprint avait été très bonne et qu'avec le pneu medium, je me sentais plus performant que les autres [en pneu tendre] ou en tout cas encore plus compétitif. Mais le départ a été un peu moins bon. La moto s'est un peu soulevée en deuxième et en troisième, et du coup, il suffit de pas grand-chose mais on perd des places."

"J'ai pu mieux me placer au premier virage et après, il fallait réussir à se battre. Je savais qu'il y avait quelques pilotes avec le pneu tendre. Je ne sais plus qui, mais du coup je faisais attention, je savais qu'ils allaient avoir confiance. Je les laissais attaquer, parfois ils ont fait des erreurs et j'ai essayé d'avoir le meilleur rythme possible. J'ai essayé de reprendre de l'énergie derrière Marini et Márquez."

Zarco était très performant dans les phases d'accélération mais moins au freinage, ce qui rendait les dépassements difficiles. Les chutes de Marc et Álex Márquez lui ont facilité la tâche mais il a dû s'y reprendre à deux fois pour doubler Marini, ce qu'il a fait à sept tours du but. Il avait encore un petit espoir de revenir sur Martín : "Sur la fin, c'était important de dépasser Marini. J'espérais avoir un peu plus de vitesse et je me suis dit pourquoi pas ne pas rattraper Jorge, qui avait le tendre, mais ça glissait quand même beaucoup, même avec le medium, et j'étais à la limite."

"Son rythme ne baissait pas trop donc à quatre tours de la fin, j'ai fait de mon mieux pour revenir sur lui mais je glissais aussi beaucoup", a ajouté Zarco auprès du site officiel du MotoGP. "Me concentrer pour revenir sur lui était aussi une bonne façon de creuser l'écart sur Marini et protéger la troisième place."

Johann Zarco s'est détaché de Luca Marini en fin de course

Zarco a finalement pu assurer son podium sans trop de difficulté : "Marini est resté au moins deux tours derrière moi et dans les deux derniers tours, j'avais un petit avantage qui m'a donné la confiance pour rester troisième."

Cinquième au championnat, Johann Zarco revient à quatre points de Brad Binder et espère capitaliser sur sa bonne série actuelle : "Je suis content d'avoir pris cette troisième place, c'est super en partant neuvième, et on va essayer d'améliorer encore cette confiance et cette technique pour pouvoir faire des courses de plus en plus constantes sur le podium."

Le prochain rendez-vous, dans une semaine en Allemagne, pourrait jouer en sa faveur après la deuxième place conquise l'an passé, mais Zarco voit déjà un favori se détacher : "Je pense que Marc Márquez va se battre pour la victoire au Sachsenring parce que depuis son retour, il est rapide sur tous les circuits. Il fait quelques erreurs mais il est là donc je pense qu'il sera encore plus fort au Sachsenring. Mais il y a de la place sur le podium pour se battre avec lui. J'espère avoir ces bonnes sensations, continuer à attaquer avec cette confiance que l'on trouve avec l'équipe. Mieux on contrôlera la moto, mieux ce sera."