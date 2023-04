Zarco proche de la victoire : "J'espère que mon tour viendra cette année"

Charger le lecteur audio

Un instant, il y a cru. Johann Zarco était tellement supérieur dans la seconde moitié du Grand Prix d'Argentine, que l'idée de pouvoir gagner lui a traversé l'esprit. Pas très longtemps, certes, étant donné qu'il ne voyait même pas le leader lorsqu'il a commencé à revenir sur les dernières places du podium, mais quand il a réalisé à quelle vitesse son retard avait fondu, il s'est demandé ce qui se serait passé avec des si.

De 12"6 dans le 16e tour, l'avance de Marco Bezzecchi sur le Français n'était plus que de 4"0 à l'arrivée, neuf boucles plus tard. Alors dans quel ordre ces deux-là auraient-ils fini la course si Zarco ne s'était pas senti moins efficace dans les premières minutes, lorsque le pilote VR46 filait en tête, prenant jusqu'à six dixièmes et demi de marge au tour ?

"Les autres arrivent à avoir de l'adhérence sur un certain angle et du coup ils arrivent à attaquer et peuvent passer sans perdre de temps, et moi je suis un peu en délicatesse parce que j'ai pas mal glissé et il a fallu se rattraper", a-t-il décrit au micro de Canal+. Ce qui lui a manqué, il le perçoit donc très bien, et l'objectif est maintenant de se porter au niveau des autres dans ce domaine précis pour mettre toutes les chances de son côté lorsqu'une prochaine opportunité se présentera.

On sait ce qu'on doit améliorer pour pouvoir penser à la victoire. J'espère que je pourrai avoir cette amélioration dès la prochaine course, on y travaille dur. Johann Zarco

"Je suis très content. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu savourer un podium. C'est une bonne deuxième place", saluait tout de même Johann Zarco, tout sourire, après la course. "On sait ce qu'on doit améliorer pour pouvoir penser à la victoire. C'est le même problème que sur le sec, en fait, mais sur le mouillé je peux un peu plus faire la différence à la fin. Alors j'espère que je pourrai avoir cette amélioration dès la prochaine course, on y travaille dur. Je pense que dès que je pourrai avoir ça, je vais avoir la possibilité de savourer d'autres podiums."

"Il faut juste continuer à pousser parce qu'un bon résultat comme celui-ci donne une très bonne motivation", a assuré le Français, pas avare de compliments pour celui qui l'a battu en décrochant sa première victoire. "Bravo à Bezzecchi ! Quand j'étais cinquième, je voyais trois gars devant moi et je me disais 'OK, si je les rattrape je serai deuxième, mais où est le premier ?' Je me demandais même s'il n'y avait pas une erreur sur mon tableau de bord, qu'on me montrait P5 par erreur. Il a été incroyable. J'ai pu le voir dans le dernier tour mais il était quatre secondes devant. Limite, il était en train de nous attendre ! Il a fait un super boulot, il a été fort dès le début du week-end. Alors bravo, et j'espère que mon tour viendra cette année !"

LIRE AUSSI - Marco Bezzecchi, 34e vainqueur au palmarès MotoGP !

Les 20 points empochés grâce à ce résultat s'ajoutent à ceux du Portugal, où Johann Zarco s'est classé huitième à la course sprint et quatrième le lendemain. Voilà qui le fait grimper au troisième rang du championnat. "C'est top !" a-t-il salué, tout en gardant les pieds sur terre. "Il ne faut pas trop regarder ça, mais heureusement qu'on ne perd pas énormément de points dans les courses sprints quand on se rate. Après, si on arrive à marquer des points aux courses sprint et aux courses longues, il y a moyen de faire un championnat de folie."

"Ces 20 points font faire un bond au classement. C'est le début du championnat, du coup il faut profiter de ça. Mais si j'arrive à progresser pour rester dans le top 5 et être plus souvent sur le podium, en général j'ai la régularité, alors il y aurait moyen de faire un super championnat."