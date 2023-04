Envoyé en Q1, Zarco croit encore à la première ligne à Austin

Charger le lecteur audio

Une journée bien entamée s'est mal conclue pour Johann Zarco sur le Circuit des Amériques. Solide troisième au terme de la séance de la matinée, le pilote Pramac a dégringolé dans le classement combiné dans l'après-midi, et n'occupait plus que la 16e position au moment d'entamer son dernier run.

Zarco a eu du mal à profiter de son pneu neuf à l'arrière et son amélioration n'a pas été suffisante pour intégrer les place qualificatives pour la Q2. Sa séance s'est même conclue sur une chute dans l'enchaînement de virages rapides du premier secteur. Seulement 14e du classement combiné, le Français devra passer par la Q1 samedi matin, pour tenter de décrocher l'une des deux dernières places en Q2.

"Je me sentais bien et je suis assez déçu de manquer la Q2 parce que c'est le principal objectif du vendredi", a reconnu Zarco. "Ce qui est bizarre, c'est que cet après-midi, je me sentais bien, on a bien travaillé avec l'équipe, et quand j'ai pris le pneu neuf à l'arrière, je n'ai pas pu vraiment améliorer les chronos. Les autres ont beaucoup amélioré avec beaucoup d'adhérence, il semble que j'ai été un peu bloqué. Il faudra faire une bonne analyse ce soir."

C'est justement la difficulté à exploiter la gomme arrière qui a piégé Zarco au virage 5 : "Ce pneu neuf à l'arrière me poussait vers l'avant et j'ai essayé de faire un dernier tour. J'ai perdu l'avant au virage 5 sur l'angle maximum. Ma moto et restée au virage 6 et il semble que Joan Mir, qui était aussi dans son dernier tour, a essayé de faire le changement de direction mais il n'a pas vraiment pu éviter la moto donc il a tiré tout droit... Mais c'est le jeu. Un vendredi décevant."

Le bilan est naturellement décevant mais fort des performances affichées ce vendredi, Zarco croit encore en ses chances de se battre pour les premières places ce week-end, tant en qualifications que dans les deux courses au programme : "Ce sera un gros défi de discuter la Q1 demain, mais il est encore possible de faire de bonnes qualifications parce que si on entre en Q2, je pense que la première ligne sera encore jouable. J'espère que je serai en mesure de le faire parce que ça serait utile pour la course."

"En tout cas, le rythme que j'ai eu dans l'après-midi en pneus usés me fait penser qu'il sera possible de me battre en course, même pour doubler. J'ai de bonnes sensations donc je veux rester sur ça."

Deux semaines après une spectaculaire remontée sous la pluie au GP d'Argentine et au terme d'une journée décevante quant à la position finale mais encourageante en termes de performance pure, Johann Zarco estime cependant qu'il n'est "pas encore" parfaitement à son aise sur la Ducati.

"Quand on atteindra ce stade, c'est quand on pourra faire comme Pecco : être constant en pneus usés et rapide en pneus neufs, presque quand il le veut", a-t-il résumé. "C'est le niveau à atteindre et je ne l'ai pas encore."