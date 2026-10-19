MotoGP GP d'Australie

Zarco redoute Phillip Island mais garde l'espoir : "Si c'est humide, pourquoi pas gagner ?"

Très réaliste sur les faiblesses de Honda dans les virages rapide, Johann Zarco évite de partir défaitiste pour le dernier GP d'Australie à Phillip Island, et préfère se dire que de potentielles averses pourraient lui permettre de réaliser un exploit.

Vincent Lalanne-Sicaud

Publié: 19 oct. 2026, 07:58

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Photo de : LCR Honda MotoGP Team

Le MotoGP va se rendre à Phillip Island pour la dernière fois, avant que le GP d'Australie soit déplacé à Adélaïde à partir de 2027. Pour Johann Zarco, ce sera un rendez-vous encore plus particulier puisque Phillip Island a été le théâtre de sa première victoire en MotoGP, en 2023.

À l'époque, le Français pilotait une Ducati, la meilleure machine du plateau, et l'Australie lui a moins souri depuis qu'il pilote la Honda. Zarco a pris la 12e place en 2024 et a été en difficulté tout au long du week-end l'année suivante, pour finalement chuter en course. La Honda a encore montré ses faiblesses à Mandalika et Zarco préfère se montrer réaliste avant de se rendre en Australie.

"Vu l'avantage qu'ont les Aprilia sur les virages rapides, j'ai la sensation qu'on ne pourra pas lutter", a reconnu le pilote LCR. "Il ne s'agit même pas de lutter avec les Aprilia, mais il y a une sorte de déficit en virages rapides."

"Comme c'est un grand circuit, ça va être dur d'accepter de devoir passer moins vite dans ces grands virages. Ça, c'est la pensée négative, mais du coup, il faut juste que je fasse un reset pour arriver avec des pensées positives à Phillip Island."

Johann Zarco reste sur un GP d'Indonésie décevant.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le positif pourrait venir de conditions météo chaotiques. L'île sur laquelle est située le circuit est souvent balayée par de puissantes rafales de vent et la météo peut vite tourner à l'orage. Quelques gouttes de pluie sont susceptibles de changer la donne, comme Johann Zarco l'a démontré avec sa sublime victoire au GP de France 2025.

"On dirait qu'on a du mal dans les virages rapides, donc les Aprilia seront les meilleures sur cette piste. Dans des conditions normales, on n'est pas en mesure de gagner, ou ce serait une grosse surprise. Je ne vise pas une victoire. Je changerai juste d'approche si c'est humide ou pluvieux."

Zarco n'espère pas vraiment cette pluie, synonyme de conditions précaires, mais sait que cette situation pourrait redistribuer les cartes en sa faveur : "J'espère une météo clémente pour quand même profiter d'attaquer avec des pneus corrects. Après, si c'est humide, pourquoi pas gagner ?"

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