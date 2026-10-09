Zarco : des réglages "complètement à l'ouest" mais de l'espoir

Le week-end n'a pas débuté comme Johann Zarco l'espérait à Mandalika. Le Français n'a signé que le 14e temps dans la matinée et le 18e dans l'après-midi, sans jamais donner l'impression d'avoir le rythme pour atteindre les dix places qualificatives pour la Q2. Il reconnaît un week-end entamé du mauvais pied.

"[C'est] plus difficile que ce que j'aurais pu imaginer", a reconnu Zarco. "Franchement, notre base de réglage semblait être complètement à l'ouest. Impossible d'avoir une vitesse correcte sur cette piste."

La piste a petit à petit gagné en grip mais Zarco ne l'a pas réellement perçu : "Même quand ça semblait évoluer ou quand on changeait de pneu, on n'avait aucune différence sur la moto. Oui, en effet, on glisse beaucoup mais à un point inacceptable par rapport à quand on a des difficultés d'habitude, quand on a une moyen de tenter quelque chose. Là, ce n'était pas possible."

Voilà pour le bilan négatif de la journée, qui a néanmoins montré quelques signes d'espérer à Zarco. Le pilote LCR, qui roule avec une moto dans des couleurs spéciales ce week-end, a senti du mieux dans la dernière partie des Essais.

"En fin de séance, dans les Essais, on a commencé à faire des pas en avant donc j'espère que ça continuera pour demain. À chaque pas en avant, les chronos viennent, et viennent plutôt facilement. Ça peut être un vrai plaisir si on arrive à trouver une bonne moto, je pense qu'il y a moyen de faire un bon week-end."

Johann Zarco a connu un vendredi difficile au GP d'Indonésie. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Après, j'ai eu deux drapeaux jaunes sur mon time attack", a souligné Zarco. "Il y aurait peut-être eu moyen de faire un 1'29"8, donc ça m'aurait clairement mieux rapproché, mais bon, tu sens qu'il manque quelque chose. En tout cas, j'ai pu suivre d'autres pilotes et ça fait une image bien flagrante."

L'espoir est donc de mise pour Zarco : "Moi, j'y crois. S'il y a les steps nécessaires, franchement, je pense que je peux aller très vite ici. Et j'espère ça."

Johann Zarco peut difficilement s'appuyer sur les données des autres pilotes Honda puisque son coéquipier, Diogo Moreira, s'est surtout illustré par ses chutes et que le meilleur représentant de la marque, Luca Marini, n'a pris que la 14e place. Marini s'était offert une belle cinquième place en course principale l'an passé, alors que Zarco ne s'était classé qu'en 12e position, et les données de l'Italien pourraient s'avérer utiles.

"Je ne fais pas de comparaison avec l'an dernier parce je ne n'avais pas de bonnes sensations, mais Marini a peut-être fait l'un de ses meilleurs GP l'an dernier, donc on peut faire des comparaisons. Oui, nous sommes loin des bonnes choses qu'il faisait l'an dernier."