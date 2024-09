Des réglages "en panique" pour Zarco : "L'impression de conduire un camion"

La première apparition d'une Honda en Q2 n'a pas été suivie d'effets au GP d'Aragón. Lors du sprint, Johann Zarco a vite perdu le bénéfice de sa dixième place sur la grille en étant percuté par Jack Miller et, en course principale, de mauvais réglages liés à son moteur lui ont coûté cher. Il a dégringolé jusqu'à la 18e place, avant de profiter de plusieurs incidents et de la pénalité de Miller pour être classé au 13e rang, après avoir été incapable de véritablement se mesurer à ses adversaires.

"Ça n'a pas été une course amusante", a résumé Zarco au micro de Canal+. "Je savais que les conditions étaient un peu délicates et on glissait tous en début de course. Je n'arrivais pas à suivre les autres. J'avais beau essayer de pencher la moto, ça ne voulait pas, ça glissait. Du coup, j'essayais de rester un peu dans le groupe mais je faisais des erreurs, je m'écartais des trajectoires – ça glissait énormément – je perdais du temps, je perdais du temps."

"Ensuite, je suis arrivé à me retrouver derrière [Takaaki] Nakagami et Raúl Fernández. Pareil, je me suis senti à l'aise et je me suis dit que j'allais pouvoir les dépasser et peut-être prendre un bon rythme, parce que la piste commençait à s'améliorer. En étant derrière, je manquais encore d'accélération sur cette course."

"On a presque été trop conservateurs sur la puissance parce qu'on a vu que ça glissait énormément, mais ça m'a presque fait un remake de Spielberg, en moins pire, mais j'étais vraiment en difficulté pour rester au contact. Ça m'a poussé à faire des erreurs. Une course pas du tout constante et sur la fin, j'ai essayé de faire au mieux, mais pas moyen de faire au mieux. [Je suis] très déçu parce qu'on n'a pas bien travaillé, et ça c'est décevant."

Zarco estime que l'opportunité créée par ses bonnes qualifications a été gâchée par des réglages qui ont rendu la moto difficile à contrôler, au point d'engendrer des erreurs de pilotage. "C'est vraiment dommage parce qu'avec toutes ces erreurs, je me retrouve très loin et je suis vraiment déçu pour ça", a expliqué Zarco lorsqu'il a rencontré les journalistes. "Et déçu de ne pas avoir pu retrouver des sensations bonnes, ou déçu de ne pas avoir utilisé le potentiel que l'on pouvait avoir dès le début du vendredi, dès cette bonne fin de vendredi. Sur ce côté là, je ne suis pas content du travail effectué pendant le week-end."

Johann Zarco Photo de: LCR Honda MotoGP Team

"On verra comment gérer ça à la tête froide. Ça m'a fait du bien de montrer à nouveau un bon potentiel vendredi, mais il faut que l'on arrive à comprendre la moto, comment bien l'adapter à moi, ce dont j'ai besoin pour que je puisse utiliser mon potentiel toute la course. Ce n'est pas normal d'être là."

"Il y avait moyen de tout faire en 1'49"9", a-t-il précisé. "Si j'avais fait ça, je pense que j'aurais terminé dixième, mais j'ai fait trop d'erreurs."

Les changements faisaient perdre "trop de mètres" à Zarco dans les phases d'accélération et ont été faits à la dernière minute, sur la grille de départ, après une alerte dans le tour de mise en grille : "Ce n'était pas trop de l'antipatinage, je crois que c'est vraiment la puissance pure [qui a été perdue]. Cela fait perdre quelques mètres à l'accélération. Du coup, tu es en retard au freinage."

"On a vu que quand j'ai fait le tour de mise en place, on a utilisé le medium de vendredi, parce qu'on utilise un pneu usé mais la même référence que celui utilisé en course, c'est juste pour aller sur la grille de départ. Et j'ai quasiment fait un highside au virage 16 pendant que j'allais sur la grille. Du coup, ça nous a un peu mis en panique."

Zarco a perdu quatre places dès le premier tour mais l'envol en lui-même n'était pas en cause. C'est dans les premiers virages que le Français a constaté les limites auxquelles il était confronté : "Je trouve que le départ n'était pas pourri. Après, j'ai voulu faire attention pour ne pas me retrouver comme hier, à me battre, à vouloir tenir une position. Mais la moto n'allait pas du tout. Avec les mauvaises conditions de piste, je ne pouvais pas pencher la moto, c'était ultra compliqué... Je perdais [du temps] à l'accélération."

"À un moment, tu ne conduis pas la même moto. Tu as l'impression de conduire un camion, et c'est horrible. J'ai essayé de faire attention mais j'ai vu que je ne pouvais pas suivre, donc je ne faisais que me faire doubler."

Johann Zarco Photo de: LCR Honda MotoGP Team

Le week-end s'est conclu sur une mauvaise note mais Zarco ne veut pas oublier les promesses entrevues vendredi, quand il a accroché une place dans le top 10 et assuré directement sa place en Q2. Satisfait du moteur dont il disposait, il estime avoir trouvé la clé pour briller sur un tour et espère bien reproduire cette performance au plus vite.

"La seule bonne chose, c'est que je pense que l'on a débloqué quelque chose vendredi et que l'on pourra disputer plus de Q2 en fin de saison, ce qui montre un bon potentiel et me redonne la confiance que la vitesse est vraiment là quand je la sens. Mais je suis déçu que l'on n'ait pas pu utiliser ce bon potentiel du vendredi dans le reste du week-end. Je suis déçu, on verra à la prochaine. Au moins on a débloqué cette Q2 et je suppose que j'en aurai beaucoup d'autres."

"Je dirais qu'on a débloqué la vitesse", a ajouté Zarco. "Avec l'autre moteur, il semble qu'avec un pneu neuf, on a la possibilité de l'utiliser assez bien. Je suis content de pouvoir le faire. Je pense que je pourrai reproduire ça dans d'autres courses."