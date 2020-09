Zarco veut "mériter" un guidon d'usine chez Ducati

L'annonce de la rupture entre Andrea Dovizioso et Ducati en fin de saison ouvrira la possibilité d'une place supplémentaire avec une moto d'usine, et Johann Zarco ne cache pas qu'il serait intéressé par un guidon officiel, alors qu'il effectue de très bons débuts avec la Desmosedici GP19. Mais l'ancien pilote KTM ne veut pas avoir l'impression de prendre une place qu'il ne mérite pas, et veut continuer à prouver à ses employeurs qu'il sera au niveau si une machine officielle lui est confiée.

"À mon avis, pour mériter la moto factory, je dois faire d’autres podiums et confirmer qu’ils peuvent compter sur moi, car une moto d’usine oblige à se battre pour le top 3 à chaque course", tempère Zarco. "Mais je suis en route pour retrouver ce niveau car je reviens de loin. Pour moi, cette nouvelle sur Dovi, ça veut dire un guidon supplémentaire de disponible en MotoGP, donc davantage de chances de continuer l’an prochain."

"Le seul objectif est de rester avec Ducati, et le travail que je fais actuellement me donne de grandes chances de continuer avec ce contrat Ducati, et avec ce groupe. Pour moi, c’est positif de savoir que Dovi ne continuera pas car ça signifie que j’ai plus de chances de rester en MotoGP. Si je reviens quelques mois en arrière, presque six mois, je pouvais faire la saison 2020 avec Avintia mais je n'avais rien pour 2021. Il n’y a toujours rien de sûr, mais j’ai davantage de chances."

Arrivé par la petite porte chez Ducati, via la structure Avintia, Zarco monte en puissance depuis le début de saison et a matérialisé ces progrès par une pole position et un podium à Brno. Mais le Français se plait aussi au sein de la marque de Borgo Panigale grâce à son management. Il révèle avoir eu rapidement de bons liens avec Gigi Dall'Igna et Claudio Domenicali, et parle notamment de la passion commune qui les anime.

"Tout est positif, je les ai rencontrés cet hiver et de la manière dont j’ai fait les choses, nous sentons que nous partageons cette passion. Quand j’ai eu la Panigale, ils m’ont vu faire de la mécanique, changer mes plaquettes de freins, mes roues et vérifier l’huile. J’aime faire ces choses moi-même, et ils étaient heureux d’avoir leur pilote utilisant leur moto et travaillant dessus. Pour le moment, toutes ces choses font bien avancer la relation."