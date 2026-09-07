Zarco replonge dans le travail : "Il y a moyen de mieux faire avec cette moto"

Johann Zarco a été dans le coup dès son retour à la compétition au GP d'Aragón, en montrant qu'il avait le rythme pour figurer dans le top 10 tout au long du week-end. Dès les premiers essais, il a vu le positif de son absence de trois mois, après laquelle il a pu s'éloigner d'habitudes qui le faisaient plafonner dans son pilotage.

Zarco a également porté un regard neuf sur sa Honda. Le constructeur japonais consacre actuellement ses efforts au règlement 2027, et la machine a peu évolué durant l'absence du pilote LCR. Celle qu'il pilotait à Alcañiz était même dans une configuration identique à la RC213V dont il disposait avant sa blessure à Barcelone.

"Je roule avec la moto de la Catalogne", a expliqué Zarco face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com, au GP d'Aragón. "On a essayé une évolution sur un bras oscillant [samedi] matin, mais au moment où le pneu se dégradait beaucoup. Donc ça n'a pas été positif, mais c'est dur à dire parce que le pneu n'était pas bon."

"Mais du coup, on est sur la moto de Barcelone. Il y a un petit truc sur un bras oscillant, mais qui n'est pas validé à 100% pour moi."

Johann Zarco a retrouvé une Honda inchangée au GP d'Aragón. Photo de: Team LCR

Si la mécanique n'a pas évolué, les réactions de la moto sont en progrès : "On a surtout travaillé sur l'électronique, pour obtenir un comportement toujours meilleur et une meilleure compréhension de la moto."

Les petites évolutions du côté de Honda ont ainsi permis à Zarco de gagner en aisance, mais pas forcément en performance : "Ça ne m'aide pas pour l'attaque, ça m'aide pour conduire la moto beaucoup mieux, mais pas sur la première attaque."

C'est difficile de rester zen en voyant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire.

Johann Zarco a ainsi retrouvé une moto qui lui est familière, mais qui a aussi des limites toujours aussi nettes face aux constructeurs européens. Le Français l'a notamment remarqué en qualifications, en voyant qu'il ne pouvait pas faire les mêmes choses que Marc Márquez avec la Ducati et Pedro Acosta avec la KTM.

"Comme toujours, j'ai essayé de suivre Marc. Je vois des choses très intéressantes. Sur le meilleur tour, il y avait aussi Acosta entre [nous] deux. Ça permet toujours de comparer. Après, c'est difficile de rester zen en voyant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ce sont souvent des commentaires qui reviennent de ma part."

Johann Zarco a perçu les limites de la Honda au GP d'Aragón. Photo de: Team LCR

"Du coup, on progresse peut-être sur la Honda, mais on dirait qu'on n'arrive pas à passer le cap de ce que j'aimerais avoir pour être avec les autres. Mais bon, ça n'empêche pas que ça faisait une belle place [sur la grille de départ]."

Zarco perçoit surtout un besoin de progresser en sortie de courbe, sans identifier clairement une source unique aux problèmes : "On ne peut pas dire que c'est que du grip, c'est peut-être du turning, mais c'est tout un compromis de choses, au moment où on appuie sur le pneu, on arrive trop vite à la limite du pneu. C'est ça qui nous gêne."

On est déjà dans la 'zone Honda' où on a du mal.

Johann Zarco a conscience que sa moto évoluera peu avant la fin du championnat mais croit encore que des progrès sont possibles à travers son pilotage et les réglages. "J'étais très content dès mes premiers tours le vendredi", a souligné Zarco le dimanche, jugeant sa course "très intéressante", mais aussi significative des limites de sa machine : "Là, on est déjà dans la 'zone Honda' où on a du mal."

"Et moi, j'ai envie d'insister dans ma manière de faire, dans le style que je suis en train de développer, et donner les commentaires dans ce sens-là pour aller débloquer de nouveaux accès, de nouvelles portes. Je suis sûr qu'il y a moyen de mieux faire avec cette moto."

"Mais là, en conditions [de course], avec ce medium arrière qui n'était pas extra pour nous, ça a été une longue course avec une sensation d'avoir été moyen toute la course. Et quand c'est moyen, c'est beaucoup plus dur physiquement aussi."

Avec Fabien Gaillard