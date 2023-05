Zarco sur le podium malgré un "coup de mou" en fin de course

Johann Zarco ajoute un nouveau podium au Grand Prix de France à sa collection. Après ceux de 2017 et 2021, le pilote Pramac en a décroché un troisième ce dimanche. La tâche du #5 n'était cependant pas aisée car, même s'il a pris un meilleur envol que lors de la course sprint de samedi, il a fallu lever le pied dans la première boucle pour éviter une collision avec Álex Márquez, ce qui a freiné sa progression.

Les nombreux faits de course lui sont cependant venus en aide, et c'est le rôle d'un chasseur – certes un peu exténué – qu'il occupait dans les derniers tours, avec dans le viseur la Ducati de son équipier Jorge Martín et la Honda de Marc Márquez, en passe de commettre une erreur fatale.

"J’ai eu un petit coup de mou à cinq, six tours de la fin. J’ai essayé de reprendre un peu de souffle pour faire un petit push et être au plus près de Marc et de Jorge. Heureusement, à la bagarre, Jorge lui a sans doute mis un peu cette pression, Marc a voulu tourner vite et il a perdu l’avant. Du coup, ça faisait un podium assuré", a-t-il expliqué au micro de Canal+ avant de simplement résumer : "Podium, c’est top !"

"J’ai bien passé [les virages] 1, 2, 3 [au départ] mais arrivé à La Chapelle, il y a Álex Márquez qui est rentré très fort et il valait mieux l’éviter, [car] j’ai senti que ça n’allait pas le faire. Du coup, je me suis écarté, il a poussé Binder et après il a fallu se rebagarrer. Mais, du coup, on voit beaucoup de choses : c’est vrai que j’ai vu Bagnaia, je ne savais pas qu’il était tombé. Et ensuite, oui, ce crash à éviter, quand Marini et Álex Márquez tombent, c’était assez chaud. On se dit 'allez, ça fait quelques éliminés, ça fait des places de gagnées', mais il faut maintenir le rythme parce que ceux de derrière roulent fort et ceux de devant aussi. L’idéal c’est d’essayer de remonter ; j’ai réussi à le faire, je suis content."

Johann Zarco, Pramac Racing

Zarco, tout comme son compatriote Fabio Quartararo, ayant connu moins de réussite en course notamment en raison d'un bras affaibli, a également pu sentir toute la ferveur des spectateurs s'étant réunis dans les tribunes du Mans. Avec un record d'affluence battu, Zarco avait à cœur de bien faire.

"Le public, c’est vraiment un gros plus car c’est assez unique d’avoir tout le public quasi pour soi", a-t-il commenté. "Et là, le fait d’avoir le podium c’est exceptionnel ; donc voilà, le podium c’est toujours bon, mais c’est vrai qu’en France c’est meilleur."

Après son podium à Termas de Río Hondo, Zarco n'avait pu prendre que la septième place à Austin avant de chuter à Jerez. Plus heureux en France, le pilote Pramac a même pu capitaliser sur les incidents de ses rivaux pour se hisser dans le top 5 du championnat. Avec ses 66 unités, le Français n'a plus que 28 points de retard sur le leader, Pecco Bagnaia.

"Avec de la régularité, ce sont des places largement jouables", a-t-il ajouté. "Après, être régulier au top niveau c’est très intense. Mais content d’avoir un peu récupéré le zéro de Jerez, parce qu’il y a eu quelques points en course sprint [samedi] et des bons points sur la grande course. Ça fait un week-end bien rempli. Je vais essayer de récupérer pendant les trois semaines, me faire une vraie bonne forme pour renchainer ensuite la triplette de la fin de la première moitié de saison."

Avec Fabien Gaillard