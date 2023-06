Zarco savoure un dépassement osé pour évacuer la frustration

Journée mouvementée pour Johann Zarco au Sachsenring ! Le Français veut toutefois la résumer avec satisfaction, sans ruminer une part de frustration principalement générée par le résultat de la course sprint, qu'il a bouclée au cinquième rang. Avant ce premier temps fort du week-end, il avait signé sa meilleure qualification de l'année, quatrième sur la grille malgré une grosse chute en fin de séance.

Évoquant cette deuxième frayeur en deux jours, cette fois-ci à 198 km/h, Johann Zarco rassure en précisant qu'il s'en est sorti avec "un hématome à l'avant-bras et des bleus dans le dos". En revanche, ses mécaniciens ont eu du travail supplémentaire, après l'accrochage de la veille avec Marc Márquez.

"Depuis hier on ne fait que réparer la moto, donc c'est dur de bien travailler", regrette-t-il. "Il y en a une où ce n'est pas du tout de ma faute. Ce matin, avec ma chute à 200 km/h, ma deuxième moto n'était même pas prête, ils n'ont pas eu le temps de la finir. Ça va que les deux motos sont pareilles. Ils ont énormément bossé."

Parti depuis la deuxième ligne, le pilote tricolore a pris un bon envol en course sprint mais un pépin technique dans les premiers hectomètres avec le holeshot device lui en a fait perdre le bénéfice.

"Je n'ai vraiment pas eu de chance, parce que c'est un gros freinage ce premier freinage, mais visiblement pas assez gros pour débloquer la fourche", explique-t-il. "Ça se joue à pas grand-chose. Il ne faut pas que je reste sur la frustration du système bloqué, d'avoir eu la vitesse et de me dire que j'aurais pu faire podium… C'était un super combat et c'est bon d'avoir de plus en plus de vitesse. J'étais quand même assez à l'aise dans cette position."

Brad Binder, le client parfait

Longtemps sixième et observateur du duel qui faisait rage devant lui entre Luca Marini et Brad Binder, Johann Zarco a finalement saisi la chance dans le tout dernier tour au virage 11, où il se savait capable de faire la différence, mais aussi confronté à un adversaire peut-être idéal pour le faire.

Si j'avais eu une pénalité, ça aurait vraiment été une honte totale. Johann Zarco

"Ce point fort que j'avais entre le 10 et le 11, avec Binder je n'arrivais pas à trouver l'ouverture parce qu'il était aussi fort dans ce coin-là", raconte -t-il. "J'ai pu la trouver sur le dernier tour, mais avec un petit contact quand même. Je ne voulais pas arriver à ça sur les tours d'avant, sinon, clairement, j'aurais eu l'avantage sur Marini."

"J'ai eu peur, j'ai vu ensuite qu'il y avait une enquête. Je suis content que ce soit Binder parce que finalement il y a eu 1-1, avec le contact en début de course et celui en fin de course. C'est la bonne personne pour faire ça, parce qu'il est agressif, mais quand il y a un contact il n'est pas bête au point de se coucher sur l'autre moto et de dire 'Oh il m'a fait tomber'. Il reste intelligent. Si j'avais eu une pénalité, ça aurait vraiment été une honte totale."

Brad Binder, d'ailleurs, n'a lui-même rien trouvé de particulier à redire malgré cette manœuvre qu'il a admis être "un peu à la limite". Le pilote KTM sait que cette situation est intervenue parce qu'il n'a pas été en mesure de faire auparavant la différence sur Luca Marini. "C'est ce qui lui a donné l'opportunité", estime-t-il. "Ce n'est pas si mal, ça peut arriver."