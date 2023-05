Sixième du sprint, Zarco espère soigner son départ dimanche

Même si Johann Zarco a déjà goûté au top 3 cette saison, le pilote Pramac devait se contenter d'une modeste huitième place, décrochée à Portimão et Jerez, comme meilleur résultat à l'occasion d'une course sprint. Mais au Grand Prix de France, Zarco a enfin pu faire mieux en décrochant la sixième position de l'épreuve du samedi.

"Bousculé au départ", selon lui, mais bien aidé par un bon rythme sur la fin de course, le Français s'est progressivement rapproché du tandem constitué de Marc Márquez et Luca Marini, en lutte pour la quatrième position. Néanmoins, un écart dans le virage de la Chapelle dans le dernier tour l'a exclu de cette bataille.

"[C'était] une bonne course, difficile parce que ça s'est beaucoup bousculé au départ", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas bien senti le moteur et je n'ai pas fait un bon départ. Mais ensuite j'avais un beau rythme, je me sentais bien sur la moto. Remonter sixième, ça reste une satisfaction [avec] quelques points à prendre. J'ai même pensé à me battre pour la cinquième ou la quatrième place avec Marc et Marini mais j'ai fait une erreur dans le dernier tour, du coup [je suis] sixième. C'est pas mal, j'espère trouver un rythme encore meilleur demain pour avoir des chances de top 5 ou même de podium si le rythme est excellent."

Zarco a notamment souffert de sa position sur la grille de départ, la neuvième, qui a eu un impact sur ses premiers tours : enfermé dans le paquet, le pilote Pramac a d'abord eu des difficultés à remonter, puisqu'il est descendu en onzième position à la fin du premier tour avant de progressivement remonter au classement.

Johann Zarco, Pramac Racing

S'il a estimé qu'il était possible de vaincre l'adversité en prenant exemple sur Brad Binder, deuxième à l'issue du sprint malgré un départ en dixième position, Zarco a néanmoins pointé du doigt un manque de performance au moment de s'élancer, avec pour résultat deux départs ratés ce samedi.

"J'avais envie de jouer cette cinquième ou quatrième place mais pour garder le contact en étant neuvième – sauf pour Binder, il arrive vraiment à bien partir – c'est délicat. Dans le groupe, ça se bouscule beaucoup et ce n'est pas simple d'avoir beaucoup de réussite", a-t-il indiqué.

"Il faudra espérer faire un meilleur départ demain. J'ai eu un bon feeling sur le départ mais, comme ce matin, le chrono n'est pas très bon, comme si ça manquait un peu de force au niveau du moteur. On a changé le moteur et j'ai fait deux départs mauvais aujourd'hui, une fois aux essais et une fois en course. On va essayer d'ajuster tout ça demain."

Le départ sera donc la clé de la course de Zarco demain, cependant le Français a reconnu que son résultat pourrait également varier selon les conditions météo, le #5 ayant décroché le podium lors de l'édition 2021 pluvieuse.

"C'est toujours positif d'aller vite en course, après ça ne se joue à pas grand-chose et c'est dur pour l'instant de tout avoir pour aller sur le podium, il faudrait vraiment gagner quatre places au départ et pour l'instant ce n'est pas le cas", a-t-il ajouté. "Il ne faut pas partir trop loin, il ne faut pas perdre trop de temps, parce que tout le temps que tu perds au départ, ce n'est pas parce que je remonte que c'est facile. C'est compliqué de remonter, ça demande beaucoup d'énergie."

"On verra demain ce qu'il est possible de faire, [on verra] les conditions aussi. Si c'est humide, sur le papier, même avec les résultats précédents, il y a vraiment plus de chances de victoire. Sur le sec, se rapprocher du podium serait un bel objectif."