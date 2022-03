Zarco "soulagé" par sa remontée après un week-end compliqué

Charger le lecteur audio

Johann Zarco aura connu les montagnes russes pour son premier Grand Prix de la saison, au Qatar. Victime de problèmes techniques vendredi, il est parvenu à les résoudre avec son équipe et a affiché un bon rythme samedi mais sans parvenir à passer en Q2. Qualifié seulement 13e, il a manqué son départ et a dû effectuer une longue remontée pour finalement coiffer Fabio Quartararo sur la ligne d'arrivée et s'emparer de la huitième position.

Après un week-end fait "de hauts et de bas", il s'est montré satisfait au moment de dresser le bilan : "Mon sentiment de cette fin de course, c'est soulagé. Soulagé parce qu'en prenant le temps d'avoir de bonnes sensations, je prends quand même mes huit points, je les prends bien en poche car ils vont me servir et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai mis en route une machine pour mieux travailler et évoluer, je suis en plein dedans. Il faut vraiment tout mettre bout à bout pour être bon en MotoGP et jouer devant."

Tout mettre bout à bout, c’est justement ce qui lui a manqué ce week-end, et particulièrement vendredi où des problèmes techniques l'ont fait terminer 18e au classement des temps combinés, le rendant ainsi "nerveux". Mais le Français a su effectuer un "changement d’approche" pour se recentrer le lendemain, et les résultats sont arrivés, même si un drapeau jaune l'a privé de la Q2.

"C'est là où il faut savoir mieux travailler, même quand on a des petits problèmes et c’est ce qui m’a un peu manqué vendredi", a-t-il expliqué. "J'ai repris [mon approche] samedi et ça s'est fait très correctement. Malheureusement, après il faut aussi performer. Les chronos étaient là mais [pas] la réussite."

La malchance a quelque peu continué en course aujourd'hui, puisqu'il a eu un souci au moment du départ, son embrayage ne s'étant pas bien enclenché. Il s'est alors vu rétrograder jusqu'en 20e position et a dû patiemment remonter. "Pour se battre pour le podium en MotoGP, il faut tout bien faire dès le vendredi et jusqu'à dimanche, et je ne l'ai pas fait", a-t-il commenté. "Tout ne s'est pas bien enclenché pour notre stratégie de départ, et déjà que ce n'est pas mon point fort, eh bien ça m'a encore plus pénalisé. […] Tout mis bout à bout, ce n'était pas pour ce week-end."

Néanmoins, le #5 a continué d'afficher le calme qui a été le sien depuis samedi et a tiré des leçons de ce premier Grand Prix : "On peut dire 'je suis parti 13e et je finis huit' mais j'ai été 20e à un moment. J'ai certes profité de certaines chutes, mais j'ai aussi fait ma remontée en restant zen et physiquement je l'ai très bien vécu."

"Obtenir la huitième place m'a procuré un très bon feeling. J'ai bien contrôlé la moto pendant la course. Je ne suis pas encore en confiance à 100% car je sens qu'il y a des dépassements au freinage que je ne peux pas encore faire, mais je sais que j'y arriverai en changeant mon approche des choses. Ça marche bien mieux maintenant, même si j'ai du mal avec les réglages de la moto. Il faut rester calme et garder le positif d'aujourd'hui."