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MotoGP GP de Saint-Marin

Zarco soulagé d'être revenu à Aragón et pas à Misano : "C'est une piste très difficile"

Performant depuis son retour de blessure à Aragón, Johann Zarco confirme en ce début de week-end à Misano, mais le Français reste confronté à ses limites physiques sur l'exigeant tracé italien.

Téha Courbon
Mis à jour:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco continue dans la bonne dynamique initiée depuis son retour de blessure au Grand Prix d'Aragón. Ce vendredi à Misano, le Français s'est directement qualifié pour la Q2 pour la deuxième fois consécutive, avec une huitième place lors des Essais du Grand Prix de Saint-Marin.

Si la vitesse est là pour Zarco, l'exigeant tracé italien lui a tout de même rappelé ses limites physiques. Au point qu'il se montre ravi d'avoir effectué son retour une course avant celle-ci.

"Je suis très content d'être dans le top 10. Ça a roulé plutôt rapidement et je suis vraiment heureux d'avoir la vitesse ici à Misano", a déclaré Zarco ce vendredi soir. "C'est une piste quand même très technique, c'est une piste difficile."

"Ça bouge tout le temps. Et ça prend beaucoup d'énergie. Donc, d'un côté, tant mieux que la reprise se soit faite à Aragón, pour se remettre dedans. Parce que là, je trouve que c'est vraiment une piste difficile."

"Elle accroche, donc elle peut permettre plus de choses. [Mais] elle est aussi beaucoup plus serrée, il y a moins de place. Et elle est bosselée. Ça décuple toutes les sensations."

Johann Zarco (Team LCR Honda)

Johann Zarco (Team LCR Honda)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le niveau de Johann Zarco dès sa reprise a peut-être pu en surprendre quelques-uns, mais pas le principal concerné, qui estime que cette pause forcée lui a finalement aussi fait du bien.

"Je suis content d'être au niveau et même d'être dans une certaine bonne dynamique", a confié le Français. "Je suis très heureux de ça, parce que je vis pour ça. Mais 'surpris'... peut-être pas. Parce que la pause, elle pouvait être bénéfique. Et je pense qu'elle l'a été."  

Cette absence de trois mois lui a également permis de prendre du recul sur sa propre moto, avec laquelle il a eu un peu de mal en début de saison. De retour avec des idées bien plus claires, ses commentaires et ses retours se font plus précis et, surtout, avec un regard plus positif.

"Je pense moins aux points négatifs de la moto", a-t-il déclaré. "Je n'étais pas du genre à dire toujours qu'il y avait des problèmes de grip comme beaucoup de pilotes font, ça ne mène à rien. J'essaie de comprendre ce qu'on peut faire mieux. Je pense que je le savais, mais le corps n'était pas apte à le faire."

"La pause a fait que mon corps s'est ouvert à de nouvelles sensations. La pause permet peut-être d'oublier des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Et ça, je crois que ça m'a fait du bien. "

Une Honda qui se plaît à Misano

Un bon vendredi pour Johann Zarco à Misano.

Un bon vendredi pour Johann Zarco à Misano.

Photo de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Johann Zarco n'a pas été le seul pilote Honda à bien performer en ce début de week-end à Misano, puisque Luca Marini s'est également qualifié pour la Q2 en terminant les Essais à la septième place. L'Italien a déclaré que le niveau d'adhérence élevé de la piste permettait à la Honda d'être rapide.

Zarco s'est montré du même avis et, même s'il ne se concentre plus vraiment sur le négatif, il soulève tout de même certaines limites de sa machine, mais seulement pour se montrer pointilleux.

"Certainement",a déclaré le Français, en accord avec les propos de Marini. "En tout cas, nous on va vers une moto un peu plus longue pour la stabiliser, pour moins cabrer. Et du coup, ça nous enlève du grip. Mais on peut se permettre ça parce qu'on sait que la piste accroche."

"La limite, je pense, c'est toujours le fait que la moto a parfois un peu du mal à tourner. Elle a des réactions... pas aléatoires, mais assez mauvaises, qui sont dures à contrôler. Mais là, le fait de performer correctement, le négatif, ressort encore plus."

Johann Zarco se permet également d'espérer un bon résultat en qualifications. Le pilote LCR a expliqué que son tour lui ayant permis de décrocher la huitième position en Essais avait été loin d'être parfait et qu'il avait de quoi largement progresser. 

"Dans mon tour est rapide, le dernier secteur, je le rate complètement", a-t-il confié. "J'ai eu la sensation de le rater. Je suis passé à trois mètres de la corde. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas un beau pilotage. Si j'arrive à avoir la même vitesse, mais en étant précis, les dixièmes vont tomber à la pelle."

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