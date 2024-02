Pour Johann Zarco, un top 10 serait "un très bon résultat"

Le test de Losail a confirmé les premières sensations que Johann Zarco avait sur la Honda. Le pilote LCR est instinctivement plus à l'aise sur cette moto que sur la Ducati qu'il a pilotée lors des quatre dernière saisons, mais elle manque encore de performances. Zarco est néanmoins serein puisqu'il voit Honda se mobiliser pour corriger le tir, avec de nombreux changements tant sur le plan technique que dans l'organigramme du constructeur.

"Je leur fais vraiment confiance pour progresser parce que les sensations sur la moto sont assez bonnes", a déclaré le Français. "Je peux prendre du plaisir, je le redis. Parfois, c'est juste que le chrono ne vient pas. Il y a de bonnes sensations mais pas une bonne réponse avec le chrono. Mais au moins, ça aide à bien travailler et à donner les meilleures informations possibles."

"Comme je l'ai dit, je fais vraiment confiance à Honda parce qu'avec tout ce qu'on a fait en deux jours, [on voit qu']ils ont travaillé au Japon pour tout améliorer. Entre Sepang et le Qatar, il y a eu de gros changements intéressants", a-t-il souligné, n'oubliant pas que Honda pourra exploiter les concessions pour progresser rapidement : "Compte tenu de l'aide que l'on a avec les règles pour la saison 2024, il faudra être patients parce que des opportunités vont vraiment s'ouvrir."

Mais alors que le podium était son objectif avec la Ducati, Zarco sait qu'il doit se montrer plus modeste au moment d'entamer la saison, et vise surtout le top 10 pour le moment : "Ce serait un très bon résultat. Je pense que ça sera plus possible en sprint qu'en course longue donc on essaiera de l'accrocher le samedi."

Si Zarco croit plus à des performances le samedi que le dimanche, c'est parce que la Honda souffre dans les phases d'accélération en raison d'un manque de grip à l'arrière, ce qui amplifie la dégradation du pneu. Le test de Losail a néanmoins permis d'engranger "beaucoup d'informations" et de valider le premier des trois carénages auxquels la marque aura droit grâce aux concessions cette année.

"J'ai encore eu des choses à tester aujourd'hui et on a pu confirmer un package pour entamer la saison. Pendant les Grands Prix, on va vraiment attaquer, être plus concentrés pour faire de meilleurs chronos et être plus performants. Après, on travaillera peut-être sur certains réglages pour me donner un peu plus de possibilités sur la moto. Tout ce que Honda devait tester, on a pu le faire et à partir de là, je pense qu'ils ont de bonnes informations."

"Ils peuvent homologuer le package aéro et il y avait aussi de grosses choses que l'on ne peut pas tester pendant un week-end de course", a ajouté Zarco. "C'est pour ça qu'on a pris le temps pour le faire dans ces deux jours.

Le vainqueur du GP d'Australie 2023 a ainsi pu jouer sur les réglages de sa moto pour mesurer les effets de chaque changement : "J'ai essayé quelque chose de nouveau. L'aéro a été confirmé hier et aujourd'hui, c'était des choses sur la rigidité de la moto, pour comprendre dans quels domaines on peut faire quelque chose de différent et avoir des sensations."

Les chronos étaient peu représentatifs chez Honda ce mardi, avec les deux pilotes de l'équipe officielle souffrants et une chute en fin de journée pour Johann Zarco, néanmoins meilleur représentant de la marque au 17e rang.

"Je suis tombé avec mon dernier pneu, vraiment dans le dernier tour en essayant de faire quelque chose de mieux. C'était possible de faire mieux et d'entrer dans les 1'52 mais j'ai fait une erreur en sortant un peu large. Ça arrive. Au moins, c'est bien d'essayer et de voir ce qui se passe. C'était presque le bon moment pour le faire."