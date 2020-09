Zarco veut obtenir des podiums pour mériter la Ducati officielle

Ce deuxième week-end en Autriche aura été riche en émotions hors piste pour Johann Zarco, lui qui a repris la piste ce samedi avec un poignet fraîchement opéré et a répondu avec l'art et la manière aux critiques dont il a fait l'objet durant les jours qui ont suivi son énorme crash de dimanche.

La direction de Ducati ne semble pas s'être émue de ce pic de polémique qui a animé l'entre-deux courses et à laquelle le Français a répondu longuement, car le directeur sportif du groupe l'a confirmé aujourd'hui : Borgo Panigale souhaite bel et bien conserver Zarco la saison prochaine. "C'est une très bonne nouvelle", a réagi le pilote français après son troisième temps en qualifications.

Paolo Ciabatti a par ailleurs fait savoir que la répartition des différents pilotes dans les trois équipes liées au constructeur serait décidée avant la prochaine manche de Misano, d'ici à trois semaines. Johann Zarco conserve donc une chance d'intégrer l'équipe officielle en remplacement d'Andrea Dovizioso, mais il sait aussi que cette promotion pourrait revenir à un autre pilote et qu'un guidon lui serait alors confié chez Pramac ou Avintia, sans qu'aucune de ces options ne semble le rebuter.

"Je sais que je peux continuer avec Ducati l'année prochaine, mais ils ont encore besoin de temps pour décider où placer les pilotes. Clairement, la moto factory fait toujours rêver", admet-il, actuellement dixième au championnat avec un podium à son actif.

"D'après ce que j'ai appris de mon expérience dans l'équipe factory [KTM] et des erreurs que j'ai commises aussi, car j'en ai fait quelques-unes, je pense que je serais prêt à aller sur la moto factory, mais il faut avant tout que je fasse plus de podiums, que je me batte de manière très régulière pour le podium, pour mériter la moto officielle. L'équipe Ducati perd Dovizioso et s'ils ont, avec Jack, deux pilotes qui se battent pour le podium ce sera le principal."

"Clairement, le rêve c'est la moto factory, mais c'est surtout le fait de rester avec Ducati qui est une bonne chose. Il y a quelques mois, on pensait qu'avec le team Avintia l'année allait être très compliquée, or on voit qu'avec le soutien de Ducati je réalise de bonnes performances. C'est très bien pour l'équipe. Maintenant mon avenir est un peu plus fixé, donc je ne peux que sourire."