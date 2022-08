Revivez la spectaculaire course NASCAR du GP de Trois-Rivières

Charger le lecteur audio

La fin du week-end a été palpitante à Trois-Rivières, alors que la NASCAR Pinty's était au centre des préoccupations.

La course a commencé avec le poleman Kevin Lacroix en contrôle, mais il n'a pas pu retenir Marc-Antoine Camirand, qui a mené le premier tour. Camirand a fait son arrêt carburant plus tôt que la plupart des autres, après seulement cinq tours, pendant un drapeau jaune causé par Serge Bourdeau. Alex Guénette lui emboîtait le pas.

JF Dumoulin est passé devant Ranger après le redémarrage et a mené ses premiers tours de la journée. Le deuxième drapeau jaune de la course a été déclenché pour un contact entre Glenn Styres et Wallace Stacey dans le virage 9. Les leaders en ont profité pour faire leur arrêt carburant obligatoire. Camirand a repris le contrôle de la course.

Lacroix a abandonné la course après 22 tours en raison d'une panne de moteur, terminant à une frustrante 19e place.

Après un long passage sous drapeau vert, la troisième neutralisation de la course a lieu lorsque Mathieu Kingsbury s'est arrêté sur la piste. Cela a conduit à un bref drapeau rouge pour du nettoyage.

L'agressivité s'est intensifiée au redémarrage suivant avec une collision entre Ranger et Gary Klutt dans le virage 2, entraînant le quatrième drapeau jaune de la course.

Mais le moment décisif est survenu au 58e tour. JF Dumoulin s'est frayé un chemin à l'intérieur de Camirand, prenant la tête. Toutefois, cette avance fut de courte durée puisqu'un contact a eu lieu en tentant de défendre sa position.

Dumoulin a percuté le mur et a traversé la piste, heurtant son frère LP, qui était sur le point de prendre la tête au milieu du chaos. Les deux pilotes n'ont pas pu terminer la course.

La course a été interrompue une deuxième fois par un drapeau rouge. Il a duré 11 minutes et à débouché sur une prolongation de la course. Au restart, Guénette a pris le contrôle de la course alors que Camirand souffrait de dégâts à l'avant gauche.

Alex Tagliani s'est placé à côté de Guénette, mais n'a pas réussi à le dépasser. Derrière eux, Ranger et Klutt s'accrochèrent à nouveau, mais sans entraîner de drapeau jaune.

Guénette s'est alors échappé du peloton, remportant sa toute première victoire lors de son 31e départ en carrière.

D.J. Kennington a terminé deuxième, suivi de Camirand, Tagliani et Treyten Lapcevich dans le top 5.

Sam Fellows L.P. Montour, Larry Jackson, Ray Courtemanche Jr. et T.J. Rinomato ont complété le top 10.

L'ancien Champion du monde de F1 Jacques Villeneuve espérait prendre son premier départ de la saison, mais il n'a même pas commencé la course en raison d'un problème de batterie.