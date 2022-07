Villeneuve au départ du GP de Trois-Rivières en NASCAR

Charger le lecteur audio

Jacques Villeneuve fera le mois prochain son retour dans le championnat canadien de NASCAR. Le 7 août, il sera au départ du 52e Grand Prix de Trois-Rivières, épreuve emblématique de la NASCAR Pinty's Series. Le Champion du monde 1997 de Formule 1 sera au volant de la voiture numéro 7 préparée par l'équipe Dumoulin Competition et sponsorisée par Prolon Controls.

Aujourd'hui âgé de 51 ans, Jacques Villeneuve a pris part durant sa carrière à quatre courses de cette série NASCAR, la dernière remontant à 2014. Son meilleur résultat est une troisième place obtenue en 2013, précisément sur l'épreuve organisée à Trois-Rivières.

"C'est avec un grand enthousiasme que j'ai accepté l'invitation de Martin D'Anjou, de Festidrag Développement, pour participer au GP3R", explique le pilote québécois. "Lors de ma présence au Daytona 500 l'hiver dernier, j'ai eu le plaisir de rencontrer Martin, qui a été d'une grande aide au niveau logistique. Lorsqu'il a soumis l'idée que je roule sous les couleurs de Festidrag Développement et de ses partenaires, j'ai rapidement accepté. Ma dernière course à Trois-Rivières remonte à quelques années et j'ai hâte d'y revenir et de rencontrer les fans de NASCAR et de compétition."

En février dernier, Jacques Villeneuve a en effet pris pour la première fois le départ du Daytona 500 après avoir réussi le pari difficile de se qualifier pour l'épreuve. Il a conclu la course au 22e rang au volant de la Ford #27 du Team Hezeberg, récemment créé par Toine Hermans et l'entrepreneur néerlandais Ernst Berg. En octobre 2021, l'ancien pilote de Formule 1 a également remporté ses deux premières victoires en NASCAR Euro Series, lors d'un week-end qu'il avait dominé sur le circuit italien de Vallelunga.

Également vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis en 1995, Jacques Villeneuve partage aujourd'hui son temps entre quelques courses et son rôle de consultant en Formule 1 pour les chaînes de télévision française et italienne Canal+ et Sky Sports Italy. À Trois-Rivières, il ne sera pas le seul Jacques Villeneuve en piste puisque son oncle et homonyme, frère de Gilles Villeneuve, sera présent à 68 ans dans la série Légendes modifiées.

Motorsport.com France.