Kimi Räikkönen va faire son retour en NASCAR

Lorsqu'il a lancé le Project 91 l'an passé, Justin Marks (copropriétaire de l'écurie Trackhouse) avait l'intention d'engager au plus haut niveau de la NASCAR des pilotes de classe mondiale provenant d'autres disciplines. Kimi Räikkönen a été le premier pilote du programme avec une participation à la course de Watkins Glen l'an dernier. Le Champion du monde 2007 de Formule 1 était monté jusqu'au huitième rang à la faveur des arrêts au stand avant de subir un accident consécutif à une collision, dans lequel il s'était blessé au poignet.

"J'ai pris beaucoup de plaisir en NASCAR", déclare Räikkönen. "Il y avait beaucoup à apprendre en très peu de temps, mais tout le monde m'a beaucoup aidé, la compétition était très relevée. Cette fois, je vais pouvoir courir sur une piste qui m'est familière, alors je n'aurai pas autant à apprendre. Je veux m'amuser, mais aussi être aussi performant que possible."

En effet, Räikkönen va faire son retour en NASCAR sur le Circuit des Amériques, théâtre de son ultime victoire en Formule 1 avec Ferrari en 2018. Cette fois, il pilotera la Chevrolet Camaro #91 ; il va se rendre à l'atelier de Trackhouse afin de préparer cet événement, mais aucune séance d'essais n'est prévue.

"Quand nous avons annoncé Kimi l'an dernier, j'ai dit qu'il était la superstar mondiale que j'avais à l'esprit quand nous avons créé Project 91", souligne Justin Marks. "Je crois que vous avez vu la réaction des passionnés dans le monde entier, et la performance de Kimi dans la voiture a prouvé la valeur du concept. Kimi a énormément de fans et c'est super pour la NASCAR et Trackhouse. En plus, je pense que Kimi apprécie vraiment nos courses."

"Je suis sûr qu'il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient avoir l'opportunité d'essayer la NASCAR", ajoute Räikkönen. "Ce n'est pas très facile, alors peut-être que cela ouvrira des portes à l'avenir pour qu'il y ait davantage d'opportunités de faire venir plus d'Européens dans ce sport." Rappelons que le Finlandais avait également participé aux courses du Charlotte Motor Speedway en mai 2011, dans les catégories Xfinity et Truck.