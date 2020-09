La NASCAR lance sa chaîne dédiée sur Motorsport.tv

Miami, le 19 août 2020 – La National Association for Stock Car Auto Racing, LLC (“NASCAR”) a lancé une chaîne dédiée sur Motorsport.tv, plateforme de vidéos à la demande de Motorsport Network, consacrée à l'automobile et aux sports mécaniques.

La chaîne NASCAR® fournira aux fans un contenu riche filmé dans les coulisses de l'un des championnats les plus passionnants et proches des fans au monde.

La chaîne NASCAR® sera disponible pour les 56 millions de fans d'automobile et de course qui visitent les propriétés de Motorsport Network chaque mois, avec l'ambition de faire accéder le public au cœur de l'un des championnats les plus prospères en sports mécaniques.

Brad Keselowski, Team Penske Ford leads the field Photo by: Jared C. Tilton/Getty Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Wurth gasman Photo by: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Motorsport.tv fait partie de Motorsport Studios, groupe international de production et distribution de contenu qui profite des nombreuses propriétés photo et vidéo de Motorsport Network pour aider les marques et les acteurs des sports mécaniques à raconter leurs histoires.

Motorsport Network et la NASCAR ont déjà un partenariat solide : Motorsport Games a une licence pluriannuelle pour créer la franchise de jeux vidéo NASCAR Heat et gérer le championnat eSport eNASCAR Heat Pro League (eNHPL). Le jeu sorti cette année, NASCAR Heat 5, a généré une augmentation de ventes et de revenus significative d'une année sur l'autre. Par ailleurs, la deuxième saison de l'eNHPL a connu une augmentation de 300% de son audience, attirant 3,7 millions de vues sur l'ensemble de la saison. Les chaînes de Motorsport Network jouent un rôle significatif dans la couverture du championnat eSport et d'autres championnats nationaux de NASCAR auprès d'une audience mondiale dans 15 langues différentes, avec une excellente équipe de journalistes et de photographes.

Chase Elliott, Hendrick Motorsports leads Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images General view of Daytona Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

L'accord avec Motorsport Network signifie que la NASCAR va pouvoir accéder à la portée mondiale de Motorsport.tv, accroissant l'exposition internationale de ses championnats nationaux et de ses marques partenaires.

La collaboration entre Motorsport Network et la NASCAR rassemble deux leaders de leur industrie : l'un de la portée et la distribution auprès du public des sports mécaniques, l'autre de la communication avec les fans, notamment sur les réseaux sociaux. C'est ainsi un partenariat solide dans le domaine numérique en sports mécaniques.

En unissant ses forces avec Motorsport Network, la NASCAR a une nouvelle opportunité d'entrer en contact avec une large audience en sports mécaniques, tout en développant la portée de son contenu.

Wyatt Hicks, directeur général de NASCAR Digital Media, déclare : "La NASCAR est une marque véritablement internationale, et maintenant, grâce à Motorsport Network, les fans de NASCAR du monde entier vont avoir accès à plus de contenu que jamais sur leur sport favori. Motorsport Network, grâce à sa plateforme de distribution internationale, est le partenaire parfait pour nous aider à servir nos fans aux quatre coins du globe et à leur fournir le type de contenu dont ils rêvent."

Eric Gilbert, président de Motorsport.tv, ajoute : "Alors que Motorsport.tv se développe à un rythme sans précédent en étendant le modèle User Generated Content, je suis ravi de voir l'un des championnats les plus célèbres au monde rejoindre des marques automobiles prestigieuses et d'influents créateurs de contenu sur notre plateforme. Aider un détenteur de droits de cette magnitude à atteindre une audience mondiale via sa propre chaîne officielle va donner de la valeur non seulement à notre modèle de distribution mais aussi à l'expérience des téléspectateurs."