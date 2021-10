Jacques Villeneuve vainqueur pour la première fois en NASCAR !

Il y a quatre ans presque jour pour jour, nous avions demandé à Jacques Villeneuve s'il était un pilote à la retraite. "Non, vous êtes fou (rires) ! Ni dans mon cœur, ni dans ma tête", avait-il répondu du tac au tac. "S'il y avait un volant disponible en quoi que ce soit demain, je suis partant. J'ai besoin de piloter pour être vivant, donc oui, c'est quelque chose qui me manque énormément."

Aujourd'hui, à 50 ans, le Champion du monde de F1 1997 est plus que jamais vivant ! Engagé dans le championnat NASCAR Euro Series, il a même fait mieux que simplement piloter. Samedi en Italie, sur le circuit de Vallelunga, il a tout simplement remporté une course, lui qui avait multiplié les podiums dans la discipline l'an passé, terminant même deuxième, déjà sur ce tracé situé près de Rome.

Dans une manche qui n'a pas manqué de sel, Jacques Villeneuve a fait triompher les couleurs de l'équipe Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport. Car il a dû surmonter une pénalité de cinq secondes, sanctionné car les commissaires ont estimé qu'il était positionné devant le poleman Alon Day lors du départ lancé. Le Québécois a dépassé son adversaire au freinage du premier virage puis s'est échappé en tête, coupant la ligne d'arrivée avec 6"3 d'avance au terme des 18 tours à parcourir. Suffisant pour s'assurer du succès devant Vittorio Ghirelli et Gianmarco Ercoli.

"Enfin, ça a mis du temps à venir !", a lâché Villeneuve au moment de célébrer sa victoire. "Nous nous sommes beaucoup battus aux avant-postes et la voiture était bonne en course. Nous avons eu des moments difficiles en essais libres, mais en qualifications la voiture était vraiment incroyable."

"J'ai pris une pénalité au départ, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi car la réglementation donne le 'go' lorsque c'est vert, donc j'ai dû manquer quelque chose dans les textes, j'irai vérifier. Mais c'est une bonne chose d'avoir volé le départ car je n'avais pas de puissance contre Alon, c'était évident jusqu'au premier virage. J'ai tellement roulé sur ovale aux États-Unis que je n'ai pas eu besoin de lever le pied à l'extérieur du virage 1. J'y suis allé et Alon a levé le pied."

Celui qui commente régulièrement les Grands Prix de Formule 1 à la télévision sur Canal+ n'avait encore jamais remporté la moindre course en NASCAR, quel que soit le championnat ou la division où il roulait. Avec une victoire, deux top 5 et quatre top 10, Villeneuve pointe à la neuvième place du championnat et aurait désormais pour objectif de participer au Daytona 500 en février prochain.