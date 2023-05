Un projet pour faire renaître le championnat des nations A1GP !

Ancien dirigeant de l'écurie Renault en Formule 1, également passé par un poste à haute responsabilité à la FIA, Marcin Budkowski est aujourd'hui chargé de relancer un format de compétition dans l'esprit de l'A1 Grand Prix. L'organisation qui porte le projet porte le nom World Cup of Motorsport et utilise le logo de l'A1GP, bien que le nom définitif du championnat, s'il voit le jour, ne soit pas encore certain.

L'A1GP a existé pendant quatre saisons, entre 2005 et 2009, avant de baisser le rideau à l'aube de la cinquième campagne en raison de difficultés financières. Le championnat consistait à opposer des équipes roulant sous la bannière d'un pays et alignant des pilotes de la même nationalité. Lors des trois premières saisons, cette formule monotype utilisait un châssis Lola propulsé par un bloc Zytek, avant que la quatrième saison ne se dispute avec une monoplace fournie par Ferrari. La France avait remporté en 2005-2006 la première édition avec Alexandre Prémat et Nicolas Lapierre.

Le nouveau championnat reprendrait un format similaire avec 20 monoplaces identiques, utilisant un biocarburant, et chaque pays engagé alignerait un duo formé d'un pilote expérimenté et d'un pilote en devenir. Certaines sources évoquent également un "format de course novateur".

Selon des informations de Sky Business News, et confirmées depuis par Motorsport.com, l'initiative proviendrait de l'entrepreneur Keith Mills, connu en Grande-Bretagne pour avoir fondé Nectar et Air Miles. Il a aussi joué en 2012 un rôle important dans l'organisation des Jeux Olympiques de Londres, et s'est impliqué dans la voile avec le Team Origin pour la Coupe de l'America en 2007. Dans le monde du football, il a un temps été dirigeant du club de Tottenham.

Ketih Mills tente d'obtenir les soutiens financiers nécessaires pour son projet porté par Origin Sports Group, compagnie décrite comme une "entreprise innovante d'investissement dans le domaine du sport qui stimule la transformation et la croissance de l'industrie".

Marcin Budkowski occupe le poste de PDG de World Cup of Motorsport et peut compter sur son passé reconnu en sport automobile pour tenter de concrétiser les plans des investisseurs. Il est chargé de mettre en place le format sportif et technique. Après avoir débuté chez Prost Grand Prix en 2001, il est passé par Ferrari et McLaren en Formule 1 puis a officié comme coordinateur technique et sportif à la FIA avant de rejoindre Renault F1 en 2018. Il a quitté Enstone au terme de la saison 2021, avant l'arrivée d'Otmar Szafanauer.

Ancien directeur technique en Formule 1, Mike Gascoyne est lui aussi impliqué dans le projet, laissant penser que sa société MGI pourrait se voir confier le design de la monoplace amenée à disputer le championnat.

Avec Adam Cooper

