Carlos Sainz : le parcours d’un pilote de Formule 1 hors pair

Fils du double champion du monde des Rallyes WRC du même nom, Carlos Sainz compose avec Charles Leclerc le duo de pilotes de la Scuderia Ferrari depuis 2021. Pilote de Formule 1 doté d'un réel talent, Red Bull Racing l'a repéré très jeune et l'a intégré à son programme junior. Depuis, l'Espagnol de 29 ans brille et gravit les échelons des compétitions auxquelles il participe.

Des débuts prometteurs avec la Scuderia Toro Rosso

Après des débuts remarqués en karting en 2006, puis en Formule BMW en 2010, Carlos Sainz remporte en 2014 le Championnat du monde de Formula Renault 3.5 Series. Ce qui lui ouvre les portes de Toro Rosso en 2015. À son premier Grand-Prix en Australie, il finit à la neuvième place. Lors de la course suivante en Malaisie, il termine à la huitième position.

Au cours de ses trois saisons passées chez la Scuderia Toro Rosso, le Madrilène se montre régulier et affiche une évolution constante à chaque sortie. Entre 2015 et 2017, il marque respectivement 18 points, 46 points et 54 points au Championnat du monde. Au classement des pilotes, il continue de progresser en se classant neuvième à l'issue de sa dernière saison.

La confirmation chez Ferrari à partir de la saison 2021

Si son passage chez Toro Rosso est couronné de succès, Carlos Sainz connaît une suite de carrière plus délicate. Son aventure chez Renault tourne court et ne dure qu'une saison au cours de laquelle il inscrit néanmoins 53 points. Il passe chez l'écurie McLaren en 2019 avec Lando Norris et avant d'être reconduit pour 2020. Lors de cette ultime saison, il marque 96 points.

En 2021, le pilote espagnol intègre la Scuderia Ferrari et lance un nouveau cycle chez l'écurie au cheval cabré. En vingt-deux Grand-Prix, il finit toujours dans les points à vingt reprises. La saison d'après, il enregistre sa première pole position et empoche sa première victoire. En 2023, il remporte sa seconde victoire. Il quittera Ferrari à la fin de cette saison 2024.

Un avenir flou avec des perspectives dans la Formule 1

Avec l'arrivée de Lewis Hamilton, Carlos Sainz se retrouve sans baquet pour la saison prochaine. Pour autant, le natif de Madrid ne manque pas de sollicitation. Cible prioritaire de plusieurs écuries, il fait partie des rares pilotes à remporter une course cette année. En dépit des intérêts de Williams et d'Audi, il reste concentré sur ses performances et la saison en cours.

