WRC

Carlos Sainz va retrouver le volant d'une WRC

Le double champion du monde des rallyes va pouvoir piloter la dernière génération de voiture Rally1 en conditions de compétition.

Tom Howard

Publié: 27 oct. 2026, 14:00

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Photo de : A.S.O.

Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes, disputera un rallye au volant d'une Ford Puma Rally1 du WRC en Espagne ce week-end.

Sacré champion du monde en 1990 et 1992, l'Espagnol a confirmé qu'il piloterait une voiture de la dernière génération du WRC lors du Rallye historique des Asturies, qui rendra cette année hommage à son illustre carrière.

Âgé de 64 ans, Sainz retrouvera son copilote de longue date, Luis Moya, pour cette épreuve sur asphalte, qui comprendra dix spéciales, soit 126,66 km chronométrés.

"Le Rallye historique des Asturies à Pravia approche à grands pas. Les organisateurs ont décidé de dédier l'épreuve à ma carrière, ce dont je leur suis extrêmement reconnaissant. J'avais évoqué il y a quelque temps la possibilité d'une surprise", a expliqué Sainz sur les réseaux sociaux.

"Cette surprise est désormais confirmée, et je tiens à remercier chaleureusement Ford et Red Bull d'avoir amené une Ford Puma Rally1 sur cette épreuve."

"Je vais pouvoir piloter une voiture de rallye de dernière génération. Cela fait de nombreuses années que je n'ai plus roulé sur asphalte, et j'aurai maintenant l'occasion de prendre le volant de cette fantastique voiture, dont l'homologation expire d'ailleurs à la fin de cette année."

"Luis [Moya, son copilote] et moi sommes impatients de découvrir la voiture et de l'essayer. Nous espérons vous voir nombreux dans les Asturies."

Au cours de sa carrière en WRC, Sainz a disputé 196 rallyes, décrochant 26 victoires et 97 podiums au volant de voitures Toyota, Subaru, Lancia, Ford et Citroën.

Depuis la fin de sa carrière en WRC, à l'issue de la saison 2005, l'Espagnol a poursuivi sa carrière en rallye-raid. Il a notamment remporté à quatre reprises le célèbre Dakar, en 2010, 2018, 2020 et 2024.

Sainz a rejoint le programme officiel de Ford en Championnat du monde de rallye-raid en 2025. Il occupe actuellement la neuvième place du classement général cette saison.

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