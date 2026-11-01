WRC

Sainz bat Loeb et Delecour sur un rallye historique !

L'Espagnol a dû faire face à une concurrence relevée, notamment celle de Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes.

Tom Howard

Publié: 1 nov. 2026, 15:20

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Le double champion du monde des rallyes Carlos Sainz a goûté à la victoire au Rallye de Asturias Historico, à l'occasion de son retour à la compétition au volant d'une Ford Puma Rally1, habituellement engagée en WRC.

Le champion du monde 1990 et 1992 a pris le volant de la dernière génération de voiture du WRC à l'occasion de cette épreuve sur asphalte disputée sur dix spéciales en Espagne et organisée en hommage à son illustre carrière.

Âgé de 64 ans, Sainz était associé à son copilote de longue date, Luis Moya, pour ce rallye qui comptait 126,66 kilomètres chronométrés.

L'Espagnol retrouvait deux anciens adversaires du WRC : Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde, et Francois Delecour, vainqueur de quatre rallyes en WRC. Les deux hommes étaient au volant de deux exemplaires de l'emblématique Peugeot 306 Maxi.

Loeb a remporté les trois premières spéciales et s'est ainsi constitué une avance de 24"9 sur Sainz à l'approche de la première assistance. L'Espagnol a ensuite répliqué en remportant deux des trois spéciales suivantes, avant de prendre les commandes lorsque la 306 Maxi de Loeb a été victime d'une défaillance de l'embrayage dans la huitième spéciale.

Sainz a finalement décroché la victoire avec 1'03"6 d'avance sur Delecour.

"De l'excitation, oui, mais surtout de l'excitation pour ce week-end", a déclaré Sainz à l'arrivée. "Le résultat est secondaire. Ce week-end a été incroyable, grâce aux gens, et je suis heureux de la façon dont le rallye s'est déroulé."

"Nous étions un peu inquiets en raison de l'affluence importante. Nous ne savions pas exactement combien de personnes seraient présentes, mais lorsque nous avons vu la foule… Finalement, tout s'est bien passé et je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui sont venus nous témoigner leur soutien, bien sûr les organisateurs, mais aussi Ford et Red Bull qui, comme je l'ai dit dès le premier jour, ont rendu notre présence ici possible."

Au cours de sa carrière en WRC, Sainz a disputé 196 rallyes, signant 26 victoires et 97 podiums au volant de voitures Toyota, Subaru, Lancia, Ford et Citroën.

Depuis qu'il a mis un terme à sa carrière en WRC à la fin de la saison 2005, l'Espagnol a poursuivi sa carrière en rallye-raid. Il a notamment remporté à quatre reprises le célèbre Dakar, en 2010, 2018, 2020 et 2024.

Sainz a rejoint le programme officiel de Ford en Championnat du monde de rallye-raid en 2025. Il occupe actuellement la neuvième place du classement général du championnat cette saison.

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