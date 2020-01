Vanthoor épaulera Zonta lors de la "Guest Race"

La saison 2020 de Stock Car brésilien débute le mois prochain avec cette course spéciale, et ce sera la troisième fois que le duo Zonta/Vanthoor y participera. Ils ont terminé à la cinquième place en 2016, et au quatrième rang en 2018. Ricardo Zonta pilotera une Toyota de Stock Car pour la première fois cette saison.

"L'heure est venue d'annoncer mon équipier", a-t-il déclaré. "Une nouvelle fois, je vais partager la Toyota #10 avec Vanthoor. Nous avons toujours été très compétitifs lorsque nous avons partagé la voiture et l'idée est de remettre le couvert et de nous battre pour la victoire. Je suis très heureux de faire mes débuts avec Toyota, une marque qui a fait partie de mon histoire en F1, avec une nouvelle équipe et un équipier talentueux comme lui."

Laurens Vanthoor, qui a terminé sur le podium des 24 Heures de Daytona le week-end dernier, a ajouté : "Je suis très heureux et fier de piloter en Stock Car de nouveau avec Shell. Ce sera ma quatrième fois avec l'équipe et une nouvelle fois avec Ricardo Zonta. J'espère que nous nous battrons pour la victoire."

Le pilote brésilien avait participé à ses derniers Grands Prix de Formule 1 avec Toyota, puisqu'il avait pris la place de Cristiano da Matta en fin de saison 2004. Il était resté pilote essayeur pour la marque japonaise l'année suivante, participant aux séances d'essais libres.