Suivez le TCR Europe en direct vidéo sur Motorsport.com

Après deux premières manches en Slovaquie et au Paul Ricard, le TCR Europe débarque aux Pays-Bas, à Zandvoort. Après une manche dominée par les Français (pole et victoire de Teddy Clairet en course 1, succès de son frère Jimmy en course 2), suivez les qualifications et les courses de ce week-end en direct sur Motorsport.com.

Programme

Samedi 19 juin : 11h00 : qualifications 17h20 : course 1

Dimanche 20 juin : 13h10 : course 2