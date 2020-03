Le Grand Prix d'Albi reporté au mois de juillet

Suite aux dernières dispositions prises par les autorités concernant l’épidémie de coronavirus COVID-19, les organisateurs du Grand Prix d’Albi 2020 sont dans l’obligation de reporter leur épreuve. La compétition devait avoir lieu les 18 et 19 avril prochains, elle est désormais décalé aux 17, 18 et 19 juillet 2020.

Le Grand Prix d'Albi représente chaque année une belle occasion de se régaler de plus d'une dizaine de plateaux de voitures de course de tous les âges. Compétition au palmarès prestigieux, créée au milieu des années 30, le Grand Prix d’Albi a longtemps attiré à lui les plus grands champions automobiles. De Jean-Manuel Fangio à Jim Clark en passant par Jackie Stewart, d’immenses pages d’Histoire y ont été écrites, dont le souvenir renaît aujourd’hui sous l’égide de l’Historic Tour, l’actuel Championnat de France Historique des Circuits.

Initiée l’an passé, cette renaissance du Grand Prix d’Albi au format des compétitions historiques contemporaines a immédiatement trouvé son public. Dans une ambiance passionnée, l’Historic Tour maintient donc à de nouvelles dates ce qui s'annonce comme une grande commémoration en piste de 300 anciennes autos de compétition, dans le cadre de la 75e édition du Grand Prix.

"Nous avions encore [mardi] la garantie de pouvoir maintenir le meeting à sa date initiale, mais la situation liée à l’épidémie du coronavirus évolue chaque jour", regrette Laurent Vallery-Masson, promoteur de l'événement. "Ce mercredi, les services de la préfecture du Tarn en charge de la gestion sanitaire de celle-ci nous ont demandé de reporter le meeting. Même dans un dispositif de manifestation à huit clos, le mélange de nos compétiteurs, en provenance de nombreuses régions différentes et de l’étranger, présente un risque trop important. Dans l’intérêt général et selon ces directives de l’état, nous avons donc immédiatement pris nos dispositions pour trouver une date de repli avec les gestionnaires du circuit d’Albi."

"Face à une telle situation exceptionnelle, nous ne pouvons que suivre les préconisations de l’État et réagir en proposant d’autres opportunités à notre public", abonde Gregor Raymondis, directeur du circuit d’Albi. "Devant le risque d’annulation ou d’événement à huis clos, nous avons souhaité prioriser une solution de repli. Renouveler l’aventure cette saison avec l’Historic Tour et ses 11 plateaux était une évidence et recevoir le GP au mois de juillet est une belle opportunité pour les participants et le public."

À noter que les différentes réservations déjà effectuées par les concurrents et spectateurs demeureront valables à ces nouvelles dates ensoleillées.