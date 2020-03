Le Festival of Speed de Goodwood reporté

L’événement, qui devait se tenir du 9 au 12 juillet, attire généralement autour de 200'000 spectateurs et est notamment célèbre pour sa course de côte mais également ses nombreuses expositions et démonstrations. Ce mardi, Motorsport UK, l'instance dirigeante des sports mécaniques en Grande-Bretagne, a annoncé que tous les événements prévus seraient suspendus jusqu'à la fin juin, au minimum, en raison de l'épidémie de COVID-19 qui frappe actuellement le pays et le monde.

Lire aussi : Le DTM prévoit une reprise en juillet en raison du coronavirus

Même si cette suspension des permis d'organisation ne touche pas directement Goodwood, les organisateurs ont décidé de reporter le Festival of Speed à cause des incertitudes créées par les restrictions imposées aux grands rassemblements par le gouvernement.

"Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé avec tous les gens impliqués pour comprendre la viabilité du maintien du Festival of Speed en juillet", a déclaré le Duc de Richmond. "En raison de l'incertitude liée à la menace du coronavirus et au fait de ne pas savoir si la situation se sera améliorée de façon significative d'ici là, nous devons malheureusement repousser le Festival of Speed de juillet."

L'événement devrait désormais se tenir en fin d'été ou au début de l'automne. Le Festival of Speed est le second des trois principaux rendez-vous de sports mécaniques affecté par le coronavirus, après le Members' Meeting qui devait se tenir ce week-end et a été reporté.

Avec Stephen Lickorish