L'activité reprend au Nürburgring, pas de pole pour la Mercedes de Verstappen

L'activité a repris sur la Nordschleife. Si l'incident dramatique de la veille, dans lequel le pilote finlandais Juha Miettinen, 66 ans, a perdu la vie, reste dans tous les esprits, le week-end se poursuit. La direction de course a en effet décidé de maintenir la seconde épreuve des 24H Nürburgring Qualifiers.

Les qualifications se sont donc déroulées dans la matinée, avec une première session à 8h00, suivie des "Top Qualifying", où les voitures les plus rapides se disputaient les premières places sur la grille.

Max Verstappen était bien présent sur le circuit, lui qui profite de ce week-end pour se préparer à sa future participation aux 24 Heures du Nürburgring, disputées sur la même configuration de tracé.

Le Néerlandais n'était toutefois pas au volant de la Mercedes-AMG GT3 n°3 lors des Top Qualifying, confiée à son coéquipier Lucas Auer. Le pilote autrichien a signé le cinquième temps de la séance, tandis que la pole position est revenue à la Ferrari Kondo n°45.

La Mercedes-AMG GT3 EVO n°3 de Max Verstappen et Lucas Auer. Photo de: Red Bull Content Pool

Avant le début des Top Qualifying, Max Verstappen s'était exprimé auprès du site officiel de la NLS sur les enjeux de cette deuxième course pour lui : "Pour moi, c'est un week-end important, aussi pour soutenir un peu Lucas. Jusqu'à présent, il a passé moins de temps en voiture que nous tous, donc il est essentiel de le faire progresser au sein du groupe."

"La voiture fonctionne très bien. En même temps, j'apprends encore moi-même en ce qui concerne les réglages - nous essayons toujours de petites choses pour trouver encore plus de performance. Les autres équipes travaillent également sur leurs ajustements fins et leur équilibre, et c'est exactement ce que nous faisons aussi. J'espère que tout se mettra en place pour la course principale."

"Aujourd'hui, il s'agit surtout de gagner de l'expérience en course et de se familiariser encore davantage avec la voiture. Il faut aussi prendre en compte les conditions : nous avons roulé sur piste mouillée, et elle devrait sécher plus tard. Mais il peut encore y avoir des zones humides où l'herbe est mouillée, donc il faut être un peu prudent lors des dépassements hors trajectoire. Pour moi, c'est une bonne chose de découvrir toutes sortes de conditions."

"Je voulais participer ici depuis longtemps. J'ai beaucoup suivi les courses d'endurance, et c'est clairement l'une des épreuves les plus difficiles qui soient. Maintenant que j'ai la chance d'y participer pour la première fois, je suis évidemment très enthousiaste de voir comment tout cela va se dérouler."

La course 2 débutera à 13h00 et sera suivre sur Motorsport.com. La caméra embarquée de la Mercedes-AMG GT3 de Verstappen et Auer sera également à suivre en live sur notre site.

Lire aussi : VLN Max Verstappen réagit au décès de Juha Miettinen