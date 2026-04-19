Max Verstappen réagit au décès de Juha Miettinen
Présent sur le tracé du Nürburgring au moment du drame survenu samedi soir, Max Verstappen a adressé ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Juha Miettinen.
Photo de: Mark Thompson / Getty Images
Max Verstappen, présent sur le circuit du Nürburgring ce week-end, a réagi au décès du pilote Juha Miettinen survenu samedi soir.
L'incident s'est produit quelques instants seulement après le départ de la première course des 24H Nürburgring Qualifiers, quatrième et cinquième manches du championnat Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).
Après trois tours, le drapeau rouge a été déployé à la suite d'un violent accident impliquant sept voitures. Une ambulance et un médecin urgentiste ont immédiatement été dépêchés sur place.
La direction de course n'a communiqué qu'après plus d'une heure d'attente sans information, confirmant le décès du Finlandais Juha Miettinen, âgé de 66 ans. Tous les autres pilotes impliqués sont indemnes. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été précisées, même si certaines sources évoquent la présence d'une flaque d'huile sur la piste.
Max Verstappen était bien présent sur la grille de cette première course. Le Néerlandais a choisi de participer aux 24H Nürburgring Qualifiers afin de se préparer aux 24 Heures du Nürburgring, disputées sur la même configuration du tracé.
Parti neuvième, son coéquipier du week-end, Lucas Auer, était au volant de la Mercedes AMG GT3 pour le premier relais lorsque l'incident est survenu.
À l'annonce du drame, Max Verstappen et Lucas Auer ont tous deux exprimé leur soutien à la famille, dans un moment qui rappelle la dangerosité inhérente au sport automobile.
"Sous le choc de ce qui s'est passé aujourd'hui...", a déclaré Max Verstappen sur Instagram. "Le sport automobile est quelque chose que nous aimons tous, mais dans des moments comme celui-ci, il nous rappelle à quel point il peut être dangereux. J'adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Juha."
"Nous avons le cœur brisé et sommes profondément attristés par les événements tragiques survenus lors des 24H Nürburgring Qualifiers d'aujourd'hui", a confié Lucas Auer sur Instagram.
"Nos pensées et nos sincères condoléances vont à la famille et aux proches de Juha Miettinen. Aujourd'hui plus que jamais, nous faisons bloc en tant que communauté du sport automobile, en nous soutenant les uns les autres du mieux que nous pouvons."
La FIA a également réagi : "La FIA est attristée d'apprendre le décès de Juha Miettinen à la suite d'un incident survenu lors de la première course des ADAC 24h Nürburgring Qualifiers aujourd'hui. Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis ainsi que toutes les personnes impliquées dans l'événement."
Une minute de silence sera observée avant le départ de la seconde course du week-end, maintenue par les organisateurs. Le départ sera donné à 13h00, à suivre en direct sur notre site via la diffusion officielle de la NLS.
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