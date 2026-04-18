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VLN Qualifiers 1

Pénalité pour la Mercedes de Verstappen au Nürburgring

Sous-enquête après les premières qualifications des 24H Qualifiers sur le Nürburgring auxquels il participe ce week-end, la voiture de Max Verstappen a été pénalisé sur la grille de la première course.

Markus Lüttgens Téha Courbon
Mis à jour:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Photo de: Jan Brucke/VLN

Coup dur pour Max Verstappen à quelques heures de la première course des 24H Nürburgring Qualifiers, auxquels il participe ce week-end. 

Lors des qualifications de la course 1 disputées dans la matinée, le Néerlandais avait d'abord dû se contenter de la sixième place, manquant la pole position. Mais il faisait également l'objet d'une enquête à la suite d'un incident impliquant son équipier Lucas Auer.

La sanction est désormais tombée : le duo recule de trois positions sur la grille et s'élancera finalement depuis la neuvième place au lieu de la sixième.

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Auer est entré en contact avec la Porsche Cayman n°941 de l'équipe Adrenalin, lors d'une tentative de dépassement avortée. L'Autrichien a tenté de passer à l'intérieur dans un virage à droite, mais le pilote Porsche a conservé sa trajectoire. Le contact a entraîné un tête-à-queue de la Cayman.

Les commissaires ont examiné l'incident après la séance et rendu un verdict sans appel : la responsabilité incombe à Auer. Dans leur rapport, ils ont indiqué : "Le pilote de la voiture n°941 a déclaré être resté sur sa trajectoire et ne pas avoir remarqué l'approche de la voiture n°3."

"Le pilote de la voiture n°3 a indiqué avoir vu l'ouverture mais avoir mal évalué la situation. Il s'est par ailleurs immédiatement excusé auprès de la voiture n°941 après son relais. Les commissaires estiment qu'une pénalité de trois places sur la grille pour la prochaine course concernée est appropriée."

La Mercedes AMG GT3 EVO n°3 de Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Photo de: Red Bull Content Pool

Pour Max Verstappen, il ne s'agit pas d'un premier contretemps sur la Nordschleife. En mars dernier, il avait remporté la deuxième course de la Nürburgring Endurance Series (NLS) aux côtés de Daniel Juncadella et Jules Gounon. Mais la voiture avait finalement été disqualifiée par la suite en raison d'une utilisation excessive de pneumatiques durant la journée de course.

Ce nouvel incident ne devrait toutefois pas peser lourd dans le programme du Néerlandais. Sa participation aux Qualifiers, rendue possible notamment par l'annulation du Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1, s'inscrit avant tout dans une logique de préparation aux 24 Heures du Nürburgring, programmées du 14 au 17 mai.

Lors de la course de samedi soir, dont le départ est à 17h30 et qui sera à suivre en live sur Motorsport.com. Verstappen pourra également engranger une expérience précieuse, puisqu'il s'agira de ses premiers tours de Nordschleife en conditions nocturnes.

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