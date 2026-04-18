Verstappen privé de pole et sous enquête au Nürburgring !

Mise à jour : après enquête, les commissaires ont tranché : Max Verstappen et son équipier Lucas Auer ont été pénalisé de trois places sur la grille de la première course des 24H Qualifiers et partiront neuvième.

Max Verstappen profite pleinement de la pause de la Formule 1 pour s'illustrer en endurance. Le Néerlandais, engagé aux prochaines 24 Heures du Nürburgring, a choisi de participer ce week-end aux épreuves préparatoires de la classique allemande : les quatrième et cinquième manches de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), regroupées sous le nom d'ADAC 24H Qualifiers.

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Disputées sur deux jours - une course samedi et une dimanche - ces manches ont une importance particulière : elles conditionnent en partie l'accès à la phase finale des qualifications des 24 Heures du Nürburgring. Selon les résultats obtenus ce week-end, certaines équipes et pilotes peuvent décrocher directement leur ticket pour l'ultime étape qualificative.

Les qualifications de la première course des Qualifiers se sont déroulées dans la matinée, dans des conditions déjà intensives sur le mythique tracé de l'Eifel. Si Max Verstappen avait facilement signé la pole position lors de sa première apparition au Nürburgring lors de la NLS2, cette fois le Néerlandais n'aura signé que la sixième position.

C'est la BMW n°23 qui a décroché la pole en début de séance, alors que les qualifications ont été interrompues pendant environ 50 minutes à la suite d’un violent accident.

Aucun concurrent n'a ensuite réussi à améliorer cette marque, même pas Verstappen. Néanmoins, la position de départ du pilote Red Bull reste incertaine : la direction de course a ouvert une enquête après un incident impliquant sa voiture floquée du n°3.

Son équipier Lucas Auer est en effet entré en contact avec la Porsche Cayman n°941 de l'équipe Adrenalin lors d'une tentative de dépassement. L'incident sera examiné par les commissaires après la séance. Des sanctions allant d'une pénalité sur la grille à un stop-and-go en course sont envisagées.

La première course, longue de quatre heures, s'élancera à 17h30. Elle sera à suivre en direct sur notre site. Il sera également possible de suivre l'épreuve en caméra embarquée à bord de la Mercedes partagée par Max Verstappen et Lucas Auer, également en live sur Motorsport.com.