Le championnat féminin W Series s'ouvrira au GP de France

Annulé en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19, le championnat W Series reprendra ses droits l'année prochaine avec un calendrier constitué de huit rendez-vous. Le mois dernier, la discipline 100 % féminine avait indiqué qu'elle serait présente aux côtés de la Formule 1 sur plusieurs Grands Prix. On sait désormais quels sont les circuits qui devraient accueillir les épreuves, avec notamment une manche d'ouverture en marge du Grand Prix de France, sur le circuit Paul Ricard.

On retrouvera ensuite les W Series sur le Red Bull Ring, à Silverstone, à Budapest, à Spa-Francorchamps puis à Zandvoort, qui marquera la fin d'une campagne estivale et européenne. Deux rendez-vous extra-européens clôtureront l'exercice 2021, à Austin et au Mexique. Les deux tracés américains auraient déjà dû accueillir le championnat en 2020, avant que la crise du coronavirus ne bouleverse les calendriers. Il s'agit également de deux pistes sur lesquelles il n'y aura ni Formule 2 ni Formule 3 l'an prochain.

"La mission de W Series sera toujours de promouvoir les intérêts et les perspectives de pilotes féminines, et d'inspirer les jeunes filles et les femmes partout dans le monde", rappelle Catherine Bond Muir, directrice du championnat. "Notre calendrier 2021 en partenariat avec la Formule 1 augmentera significativement notre portée internationale et notre influence en plaçant les W Series sur la plus grande scène du sport automobile et en nous rapprochant de certains publics et territoires."

Des détails seront communiqués ultérieurement concernant le format des week-ends. En 2019, la saison inaugurale de W Series avait sacré Jamie Chadwick devant Beitske Visser et Alice Powell.

"Nous sommes ravis de dévoiler les huit Grands Prix de Formule 1 qui accueilleront W Series en 2021", souligne Ross Brawn, patron sportif de la F1. "Il y a un mélange passionnant de tracés qui mettront en valeur le talent exceptionnel des pilotes. Nous sommes convaincus qu'il est incroyablement important de donner une chance à chacun d'atteindre le plus haut niveau de notre sport, et ce partenariat avec W Series montre notre détermination et notre engagement pour une plus grande diversité en Formule 1."

Calendrier 2021 provisoire des W Series