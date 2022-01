Le GP de France aura une course de W Series

Charger le lecteur audio

Seul Grand Prix européen sur lequel ne se rendra pas la Formule 2 (ni la FIA F3) cette année, le GP de France a un programme à remplir avec des courses annexes, et on y retrouvera quand même au moins une formule de promotion : le championnat W Series, compétition de niveau F3 réservée aux femmes, fera escale sur le Circuit Paul Ricard en juillet prochain.

"Nous sommes très heureux d’accueillir la W Series lors du prochain Grand Prix de France de Formule 1 en juillet prochain", déclare Éric Boullier, directeur général du GIP Grand Prix de France. "En plus d’être une spectaculaire course support, nous sommes fiers de partager les valeurs portées par la W Series pour notre sport."

W Series a annoncé ce jeudi son calendrier 2022, composé de huit courses sur trois continents, toujours aux côtés de la Formule 1. La saison sera lancée en mai à Miami, avant une tournée européenne à Barcelone, à Silverstone, au Castellet et au Hungaroring. Suivra une manche sur la redoutable piste de Suzuka avant que la campagne ne soit conclue, comme l'an dernier, par le Circuit des Amériques à Austin ainsi que Mexico.

Double championne en titre dans la discipline, Jamie Chadwick ne devrait pas faire son retour sur la grille cette année. Le plateau complet n'est pas connu, mais on sait déjà qu'Alice Powell, Emma Kimiläinen, Nerea Martí, Sarah Moore, Fabienne Wohlwend, Abbi Pulling, Beitske Visser et Irina Sidorkova sont retenues en raison de leurs performances de l'an passé – et/ou de leur présence dans la W Series Academy, en ce qui concerne Martí et Sidorkova.

Rappelons que c'est le championnat lui-même qui sélectionne les pilotes selon leur talent et leur potentiel, sans budget à apporter de la part des concurrentes. Ces dernières se partagent une cagnotte d'un million et demi de dollars à la fin de la saison, dont 500 000 $ (450 000 €) pour la championne.

Calendrier 2022 de W Series

Date Circuit 6-8 mai Miami 20-22 mai Barcelone 1-3 juillet Silverstone 22-24 juillet Paul Ricard 29-31 juillet Hungaroring 7-9 octobre Suzuka 21-23 octobre Austin 28-30 octobre Mexico