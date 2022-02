Jamie Chadwick reste finalement en W Series… avec Caitlyn Jenner

Charger le lecteur audio

Jamie Chadwick en veut davantage. Déjà couronnée lors des deux premières saisons du championnat W Series, la Britannique de 23 ans va rester en 2022 dans cette compétition pour une vingtaine de femmes sélectionnées sur la base de leur talent, avec des monoplaces de type F3, sans budget à apporter mais proposant une cagnotte d'un million et demi de dollars répartie entre les concurrentes.

Autrice de 12 podiums dont six victoires en 14 épreuves dans la discipline, Jamie Chadwick a défait Beitske Visser en 2019 et Alice Powell en 2021 pour s'octroyer à deux reprises les 500 000 $ réservés à la championne, soit un million en tout (environ 880 000 €). Elle a aussi marqué 15 points de Super Licence l'an passé, et lorsque la FIA a accepté d'en attribuer aux pilotes de W Series, la condition était claire : que la concurrente couronnée ne puisse pas concourir à nouveau à l'avenir.

La situation a changé en fin d'année dernière, et Chadwick est autorisée à revenir mais ne pourra pas marquer de points de Super Licence. En revanche, elle sera à nouveau en lice pour remporter un demi-million de dollars.

Jamie Chadwick a triomphé en 2021

C'est en tout cas avec une toute nouvelle écurie, Jenner Racing, que Chadwick roulera en 2022. Créée il y a deux semaines par la championne olympique de décathlon Caitlyn Jenner – qui a également participé à diverses courses automobiles, notamment en IMSA, de 1980 à 1991 – l'équipe n'est évidemment pas une structure dans le sens où on l'entend dans d'autres disciplines, puisque la gestion des monoplaces est centralisée, mais Caitlyn Jenner choisit néanmoins ses pilotes, sa livrée et ses sponsors.

"Je suis vraiment enthousiaste de faire mon retour en W Series pour défendre mon titre", déclare Chadwick. "Que Jenner Racing me demande de revenir est une opportunité que je n'ai pas hésité à saisir. Ensemble, nous allons faire tout notre possible pour remporter un troisième titre. J'ai discuté avec Caitlyn Jenner, et sa vision pour l'équipe est incroyable. Je ne doute aucunement qu'elle pourra m'aider à mener ma carrière au niveau supérieur et à m'ouvrir des portes à l'international."

"C'est une année cruciale pour moi. Je prévois de rouler dans un autre championnat, et je n'ai pas caché mon désir de courir en [FIA] F3 et en F2. Mais le timing est la clé, et l'opportunité de prendre plus d'expérience sur des circuits de classe mondiale, que me donne W Series, est une étape clé dans mon aventure vers la F1."

L'an passé, Chadwick avait dû se contenter de deux apparitions en Extreme E en plus de son programme en W Series, où l'on sait déjà qu'elle sera rejointe en 2022 par Alice Powell, Emma Kimiläinen, Nerea Martí, Sarah Moore, Fabienne Wohlwend, Abbi Pulling et Beitske Visser, qui se sont classées dans le top 8 la saison dernière, ainsi que par Irina Sidorkova, qui fait partie de la W Series Academy aux côtés de Martí.

