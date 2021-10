Conway, Kobayashi et López toujours sur leur nuage à Bahreïn

Comme depuis le début du week-end, c'est par une forte chaleur qu'ont eu lieu les 6 Heures de Bahreïn ce samedi, le mercure affichant 33°C à l'heure du départ, sans jamais vraiment descendre par la suite. Après des qualifications dominées la veille par Toyota, la question était de savoir si Alpine allait représenter une menace sur la durée de l'épreuve. Le clan japonais craignait notamment de souffrir davantage de la dégradation pneumatique, ce qui permettrait alors au prototype français de se mêler au match pour la victoire.

Encore fallait-il savoir ce qu'il en serait sur le volet de la consommation et, sur ce point, la situation n'a en fait pas vraiment changé. Le fait est que Toyota dispose toujours d'un net avantage en la matière et a pu allonger les relais de quelques tours par rapport à Alpine, de quoi se mettre assez aisément à l'abri.

Après un départ calme et sans incident, la Toyota #8 a conservé la tête mais a cédé une première fois face à la #7 en fin de relais. Un premier acte au terme duquel l'Alpine affichait déjà une quinzaine de secondes de retard, Matthieu Vaxiviere se plaignant également de problèmes de puissance à son volant. La #8 a ensuite repris les commandes, qu'elle a échangées plusieurs fois avec la voiture sœur.

Cette dernière, en tête du championnat avant cette dernière épreuve, a finalement pris un ascendant plus marqué dans le deuxième relais. Celui-ci s'est avéré fatal au trio Buemi-Hartley-Nakajima, car le Suisse a notamment souffert d'une forte dégradation pneumatique qui lui a fait perdre du terrain. Après la mi-course, un arrêt au stand plus long que prévu a définitivement contribué à faire perdre le contact à la #8 derrière la #7 de Conway-Kobayashi-López, reléguée à 51 secondes sous le drapeau à damier.

En dehors du premier tiers de course, la #7 aura finalement été très peu inquiétée et a déroulé une participation parfaite. Déjà vainqueurs au Mans à la fin de l'été, mais aussi à Portimão et Monza, les leaders du championnat font ainsi un pas de plus vers la défense de leur couronne mondiale avant la finale qui aura lieu dès la semaine prochaine, toujours sur le circuit de Sakhir mais sur huit heures cette fois. Il leur faudra y terminer le travail. Derrière ce doublé Toyota – qui garantit à la marque le titre des constructeurs –, Alpine a assuré la troisième place qui lui était promise, avec deux arrêts de plus au compteur.

WRT n'est pas rassasié !

En LMP2, la course a une fois encore été très disputée, mais on a là aussi retrouvé les mêmes forces en présence qu'au Mans. Le Team WRT, décidément impeccable pour sa première saison dans la discipline, a fait preuve d'une grande maîtrise pour faire triompher l'équipage Frijns-Habsburg-Milesi. La lutte pour les places d'honneur a été beaucoup plus disputée entre les deux Jota et United Autosports, mais c'est finalement la première citée qui place ses deux Oreca sur le podium.

L'épreuve a été marquée par un incident peu banal en fin de troisième heure, lorsque Juan Pablo Montoya a perdu une roue au volant de la DragonSpeed #30, qui a plus tard définitivement abandonné. L'incident a déclenché l'une des trois brèves neutralisations par Full Course Yellow.

Dans une catégorie LMGTE Pro réduite au duel entre les deux Porsche et les deux Ferrari, il n'y a pas vraiment eu de bagarre. Les doutes affichés depuis jeudi par AF Corse quant à la modification de la BoP se sont bel et bien confirmés, l'avantage des 911 RSR-19 s'avérant rapidement rédhibitoire. Kévin Estre et Neel Jani se sont imposés au terme de leur duel fratricide face à Gianmaria Bruni et Richard Lietz.

Enfin, en LMGTE Am, l'équipe TF Sport a réalisé la course parfaite avec son Aston Martin Vantage confiée à Ben Keating, Dylan Pereira et Felipe Fraga, venus à bout de la Porsche #77 du Dempsey-Proton Competition.

6 Heures de Bahreïn