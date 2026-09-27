Toyota piège Alpine à domicile au terme d'une course chaotique des 6H de Fuji

Toyota a réalisé un véritable coup de maître stratégique dans la dernière partie des 6 Heures de Fuji pour décrocher une victoire étriquée en WEC face à Alpine, favorite avant la course.

Ryo Hirakawa, Brendon Hartley et Sébastien Buemi se sont imposés au volant de la Toyota GR010 Hybrid n°8 après que le constructeur japonais a effectué un arrêt au stand plus court sous la dernière voiture de sécurité virtuelle, permettant à Hirakawa de conserver la position en piste.

Pendant la majeure partie de la course, Alpine semblait bien partie pour rééditer sa victoire de l'an dernier, ses deux A424 LMDh occupant confortablement les deux premières places après avoir monopolisé la première ligne.

Mais une voiture de sécurité intervenue dans la dernière heure a rebattu les cartes, Toyota et BMW tentant un pari stratégique lors des arrêts aux stands pour s'emparer des première et deuxième places.

Victor Martins, auteur de la pole avec l'Alpine n°36, a effectué une impressionnante remontée lorsque la course a repris à 20 minutes du terme, passant de la quatrième à la deuxième place derrière la Toyota de Hirakawa, alors en tête.

Mais Hirakawa a résisté aux assauts de Martins dans les derniers tours et a franchi la ligne d'arrivée avec 0"591 d'avance, offrant à Toyota sa troisième victoire de la saison.

Lorsque la course a débuté à 11h00 heure locale, Jules Gounon menait le peloton depuis la pole position au volant de l'Alpine n°36 qu'il partage avec Victor Martins, tandis que son équipier Ferdinand Habsburg contenait la Genesis n°19 de Dani Juncadella, partie sur un rythme soutenu, pour maintenir un doublé Alpine.

Mais si le départ s'est déroulé sans incident en Hypercar, le pilote AF Corse François Hériau a provoqué un important accrochage impliquant plusieurs voitures en LMGT3, entraînant la première intervention de la voiture de sécurité.

Aucun changement majeur n'est intervenu dans la catégorie reine au restart, mais Nyck de Vries a dû rentrer aux stands peu après avec la Toyota GR010 n°7 pour un arrêt imprévu après une crevaison.

Cette stratégie alternative a permis à De Vries de remonter en deuxième position après les arrêts programmés des autres concurrents, tandis que Habsburg prenait la tête avec l'Alpine n°35, la voiture sœur ayant rétrogradé à la troisième place après avoir perdu du temps lors d'un changement de pilote.

Avec moins de carburant que ses rivaux, De Vries a tenté de dépasser Habsburg pour la tête dans le dernier virage, mais l'Autrichien l'a envoyé en tête-à-queue. Les deux Alpine se sont alors retrouvées aux première et deuxième places, tandis que l'Aston Martin Valkyrie n°007 devenait la principale menace après que Harry Tincknell a devancé la Genesis de Juncadella dans les stands.

Une nouvelle voiture de sécurité a été déployée dans la deuxième heure après qu'une GT3 s'est immobilisée en piste, les deux Alpine échangeant à nouveau leurs positions dans les stands. Martins a repris la tête au volant de l'Alpine n°36, tandis que Habsburg a brièvement reculé à la troisième place avant de dépasser de nouveau Tincknell pour le deuxième rang.

Martins a d'abord creusé l'écart au restart, mais a commencé à souffrir avec ses pneus tendres usés dans la troisième heure, permettant à Habsburg de reprendre la tête juste avant la mi-course.

Dans la quatrième heure, les deux Alpine ont été dépassées par l'Aston Martin n°007, un undercut permettant à l'équipier de Tincknell, Tom Gamble, de prendre les commandes.

Mais le passage de l'Aston en tête a été de courte durée, Gamble écopant d'un drive-through pour une infraction dans la voie des stands. Il chassait Martins pour la deuxième place dans la quatrième heure lorsqu'il a franchi la ligne blanche à l'entrée de la pitlane.

La n°007 ayant reculé au classement, Alpine a repris la tête de la course, ses deux voitures échangeant une nouvelle fois leurs positions : la n°36 a pris l'avantage sur la n°35 lors du cycle d'arrêts suivant sous VSC.

La course a été neutralisée au début de la dernière heure lorsqu'une des McLaren LMGT3 de Garage 59 a lourdement percuté les barrières après un contact avec une Aston Martin de la même catégorie.

Toyota et BMW ont alors tenté un pari en ne changeant qu'un seul pneu sur leurs GR010 n°8 et M Hybrid V8 n°15 respectives, tandis que l'ensemble du peloton plongeait dans les stands.

La Toyota n°8 est ainsi passée de la septième à la première place, tandis que l'Alpine la mieux placée était désormais la n°35, troisième. La n°36, qui menait auparavant, a chuté à la cinquième place derrière l'Aston Martin n°009 après un arrêt lent.

L'Alpine n°36 semblait néanmoins être la voiture la plus rapide en piste aux mains de Martins, qui s'est facilement débarrassé de l'Aston n°009 puis de la voiture sœur pilotée par Charles Milesi.

Après avoir dépassé la BMW n°15 de Dries Vanthoor à dix minutes du terme, il est parti à la poursuite de Hirakawa, tournant à moins d'une seconde de la Toyota dans les derniers tours.

Mais le héros local Hirakawa n'a eu aucun mal à contenir Martins, Toyota célébrant ainsi sa première victoire en WEC au Japon depuis 2023.

Martins et Gounon ont dû se contenter de la deuxième place avec l'Alpine n°36, tandis que la dernière marche du podium est revenue à la BMW n°15 de Vanthoor, Kevin Magnussen et Raffaele Marciello.

L'Alpine n°35 de Habsburg et Milesi a finalement franchi l'arrivée quatrième, devant la Cadillac V-Series.R n°38 de Jota pilotée par Jack Aitken, Sébastien Bourdais et Earl Bamber.

La Cadillac sœur de Will Stevens et Norman Nato, seuls dans cet équipage à deux pilotes, a terminé septième, derrière la seule Peugeot encore en lice, celle de Loïc Duval, Malthe Jakobsen et Théo Pourchaire.

De Vries, Kamui Kobayashi et Mike Conway ont surmonté leur drive-through pour infraction sous VSC pour terminer huitièmes avec la n°7 et prendre les commandes du championnat Hypercar.

Le top 10 a été complété par la Ferrari 499P n°51 d'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, ainsi que par l'Aston Martin n°009 de Marco Sørensen et Alex Riberas.

La course a été désastreuse pour la BMW n°20, qui partageait la tête du championnat avec la Toyota n°7 avant l'épreuve.

Rene Rast avait réalisé un excellent relais dans la première heure pour remonter de la 17e à la neuvième place, tout en économisant suffisamment de carburant pour pouvoir rester en piste deux heures de plus que ses rivaux. Mais la course de la BMW n°20 s'est compliquée dans la deuxième heure lorsque Rast a percuté la Ferrari n°51 de James Calado dans le trafic, provoquant une crevaison.

Un autre incident entre l'équipier de Rast, Sheldon van der Linde, et la Ferrari n°51 alors pilotée par Alessandro Pier Guidi a ensuite définitivement compromis les chances de BMW de marquer des points.

BMW s'impose en LMGT3

WRT a remporté la victoire en LMGT3, Augusto Farfus guidant la BMW M4 GT3 n°32 qu'il partage avec Darren Leung et Sean Gelael vers le succès dans la dernière heure.

Après le dernier redémarrage de la voiture de sécurité, provoqué par un accident entre la McLaren n°58 et l'Aston Martin n°27, les deux Corvette de TF Sport occupaient les première et deuxième places.

Farfus n'était que septième derrière la voiture de sécurité, mais a réalisé une remontée fulgurante pour s'imposer en dépassant la Corvette n°34 de Charlie Eastwood à quelques minutes du terme.

De manière assez incroyable, Mattia Drudi a récupéré de l'incident à l'origine de cette neutralisation pour terminer deuxième avec l'Aston Martin n°27 de Heart of Racing, qu'il partage avec le patron-pilote de l'équipe Ian James et Zacharie Robichon.

Eastwood, Salih Yoluc et Peter Dempsey ont terminé troisièmes avec la Corvette Z06 GT3.R n°34, tandis que la voiture sœur en tête du championnat, pilotée par Nicky Catsburg, Ben Keating et Jonny Edgar, a pris la cinquième place.

Les deux Corvette ont été séparées par la Ferrari n°54 d'AF Corse, pilotée par Davide Rigon, Thomas Flohr et Francesco Castellacci.

Plusieurs incidents majeurs ont émaillé la course en LMGT3, la catégorie étant à l'origine de trois des quatre interventions de la voiture de sécurité.

Dès le premier tour, Hériau, au volant de la Ferrari 296 GT3 n°21 d'AF Corse, a percuté la Mercedes-AMG GT3 n°61 d'Iron Lynx pilotée par Martin Berry. Cela a provoqué une réaction en chaîne, laissant deux voitures dans le mauvais sens et trois autres lourdement endommagées.

La Mercedes n°61 et la Ford n°88 de Proton ont abandonné directement à la suite de l'impact, tandis que la Porsche n°92 a perdu plusieurs tours après deux passages au garage pour effectuer des réparations.

Mais l'accident le plus spectaculaire est survenu au début de la dernière heure, lorsque le pilote officiel Aston Martin Mattia Drudi a percuté latéralement la McLaren 720S GT3 n°58 de Garage 59, pilotée par Finn Gehrsitz, envoyant cette dernière violemment contre les barrières du virage 1.

Toute la partie arrière de la McLaren s'est détachée, entraînant une longue intervention de la voiture de sécurité.