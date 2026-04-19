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Résumé de course
WEC 6 Heures d'Imola

6H d'Imola - Toyota domine Ferrari à domicile !

Toyota a signé une véritable démonstration aux 6 Heures d'Imola, en s'imposant sur les terres de Ferrari devant la 499P n°51. La deuxième TR010 complète le podium, tandis que l'Alpine n°35 a résisté pour terminer aux portes du top 3. Sa voiture sœur ainsi que les deux Peugeot ferment la marche en fond de classement.

Téha Courbon
Mis à jour:
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Les plus belles photos des 6H d'Imola
Ambiance

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Ambiance

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Giovinazzi

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : James Calado

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Theo Pourchaire

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

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Ambiance

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : James Calado

Les plus belles photos des 6H d'Imola
Gamme de voitures

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Départ de la course

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

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#88 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 : Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Logan Sargeant

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R : Blake McDonald, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

Les plus belles photos des 6H d'Imola
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Les plus belles photos des 6H d'Imola
N° 92 : La Porsche 911 GT3 R de Bend Manthey : Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

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#93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 : Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy, #54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO : Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon

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Mécanicien de l'équipe Jota

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#78 Akkodis Asp Team Lexus RC F LMGT3 : Tom Van Rompuy, Hadrien David, Esteban Masson

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Antonio Fuoco, Ferrari AF Corse

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#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 : Rene Rast, Robin Frijns

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#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R : Blake Mcdonald, Jonny Edgar, Nicky Catsburg ; #32 Team WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

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#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire

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N° 91 Manthey Dk Engineering Porsche 911 GT3 R : James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Guven

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#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi

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#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Nicklas Nielsen

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#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 : Rene Rast

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#79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 : Johannes Zelger, Matteo Cressoni, Lin Hodenius

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#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

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#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Les plus belles photos des 6H d'Imola
N° 69 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Anthony McIntosh, Parker Thompson, Daniel Harper

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N° 92 : La Porsche 911 GT3 R de Bend Manthey : Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Les plus belles photos des 6H d'Imola
39

La Toyota n°8 a remporté les 6 Heures d'Imola devant la Ferrari n°51 et la seconde Toyota, la n°7. Une belle récompense pour la 100e courses du constructeur japonais dans le championnat du monde d'endurance.

Après l'Hyperpole la plus serrée de l'histoire du championnat, la Ferrari n°51 d'Antonio Giovinazzi a décroché la pole position des 6 Heures d'Imola, arrachant la première place à la Toyota n°8 pour seulement 11 millièmes, dans les toutes dernières secondes de la séance.

La Ferrari n°50 complétait le top 3, devant une Peugeot n°94 qui signait une belle quatrième place après des qualifications solides du jeune Malthe Jakobsen. Bien partie en début de week-end, l'Alpine n°35 n'a finalement pas pu faire mieux qu'une septième position sur la grille.

Les deux autres françaises, la Peugeot 9X8 n°95 et l'Alpine A524, s'élançaient depuis le fond de peloton. De son côté, la Ferrari n°83 d'AF Corse, en difficulté par rapport à ses deux sœurs de l'équipe officielle, occupait la huitième place.

Lire aussi :

C'est le pilote de F1 et actuel leader du championnat, Kimi Antonelli, qui a donné le départ de la course. À l'extinction des feux, Ferrari a parfaitement géré son envol, conservant la pole position tout en s'emparant de la deuxième place aux dépens de la Toyota n°8.

Brendon Hartley est toutefois resté au contact des deux Ferrari en ce début d'épreuve. Derrière, l'Alpine n°35 a gagné une position face à la Toyota n°7, tandis que l'AF Corse n°83 a cédé une place au profit de la BMW n°15.

Les premiers dépassements se sont multipliés lorsque le peloton a rejoint les LMGT3. La Peugeot de Loïc Duval a notamment reculé au sixième rang, dépassée successivement par l'Alpine n°35 puis la Cadillac n°12.

La BMW n°15 de Kevin Magnussen a ensuite tenté une attaque sur la Ferrari n°83 de Phil Hanson dans les deux premiers virages. Aucun des deux pilotes n'ayant cédé, les deux Hypercar sont entrées en contact.

 

La Genesis GMR-001 n°19, engagée pour sa première saison en WEC et déjà en difficulté en fond de peloton, a été contrainte de rentrer aux stands dès le 12e tour.

Au bout d'une heure de course, la Peugeot n°94, en grande difficulté avec ses pneus arrière, accusait un retard de dix secondes sur l'Alpine n°35 qui la précédait. Coincé derrière l'Hypercar française, Mike Conway ne parvenait pas à trouver l'ouverture. La Toyota n°7 a donc plongé aux stands pour tenter un undercut.

Le départ des 6 Heures d'Imola 2026.

Le départ des 6 Heures d'Imola 2026.

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Suite à une longue intervention d'environ 50 minutes, la Genesis n°19 a pu reprendre la piste. Au même moment, la Ferrari n°50 s'est arrêtée, lançant la première vague de ravitaillements de la course.

Après la première salve d'arrêts pour l'ensemble des Hypercars, le top 10 au 38e tour se composait ainsi : la n°51 toujours en tête, suivie de la Toyota n°8, de la Ferrari n°50, de la Cadillac n°12, de l'AF Corse n°83, de la Toyota n°7, de la BMW n°20, de l'Alpine n°35, de la BMW n°15 et de la Peugeot n°94.

Un tour plus tard, un régime de Virtual Safety Car a d'abord été déployé, avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité, à la suite de l'immobilisation de la Lexus LMGT3 n°87, victime d'une casse moteur.

À la relance, cinq tours plus tard, les positions restaient globalement inchangées malgré le resserrement du peloton. De son côté, Will Stevens, au volant de la Cadillac n°12 équipée de quatre pneus neufs, multipliait les attaques sur la Ferrari n°50 et est parvenu à s'emparer provisoirement de la troisième place du podium.

La Ferrari d'AF Corse n°83 de Robert Kubica, Yifei Ye et Philip Hanson.

La Ferrari d'AF Corse n°83 de Robert Kubica, Yifei Ye et Philip Hanson.

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

À la deuxième heure de course, les positions évoluaient peu. La Ferrari n°51 continuait de mener les débats, mais la Toyota de Brendon Hartley restait constamment dans son sillage, sans jamais être reléguée à plus d'une seconde. La BMW n°20 a, de son côté, écopé d'un drive-through pour une infraction sous régime de Safety Car.

C'est au 72e tour que s'est enclenchée la deuxième vague d'arrêts aux stands. Will Stevens et la Cadillac n°12 en ont profité pour prendre les commandes de la course. Dans le même temps, le rookie Alpine Victor Martins effectuait ses débuts en course WEC au volant de la n°36.

Pénalités pour Ferrari et Cadillac, sortie de piste pour Peugeot

Alors que la Cadillac n°12 semblait en mesure de se battre pour la victoire face à la Ferrari n°51, la direction de course a annoncé une pénalité pour cette dernière, ainsi que pour la Ferrari n°50 - alors cinquième et en lutte pour le podium - pour vitesse excessive sous drapeau jaune.

Au même moment, au tour 77, une Virtual Safety Car a été déployée après la sortie de piste de la Peugeot n°93, partie au bac à graviers à la suite d'une erreur de Nick Cassidy, chaussé de pneus froids. Le pilote a toutefois pu repartir en fond de peloton. Coup dur pour la Cadillac n°12 et la Ferrari n°50, qui n'ont pas pu effectuer leur drive-through sous régime de Safety Car, comme l'interdit le règlement.

La course a repris au tour 83 : la Cadillac et la Ferrari ont alors purgé leur pénalité, rétrogradant en fin de peloton. La Toyota n°8 a ainsi récupéré les commandes devant la Ferrari n°51 et l'Alpine n°35, désormais intégrée au top 3.

LaToyota TR010 n°8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

LaToyota TR010 n°8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

Photo de: FIA WEC / DPPI

À la troisième heure de course, Alessandro Pier Guidi au volant de la Ferrari n°51 était revenu dans le sillage de la Toyota n°8, qui conservait toutefois l'avantage malgré des pneus nettement plus anciens - le constructeur japonais ayant fait le choix d'une stratégie audacieuse avec un triple relais sur ses trains de pneus.

Pour ses débuts en WEC, Victor Martins a connu un apprentissage difficile, écopant d'un drive-through pour infraction sous régime de VSC. Après avoir purgé sa pénalité, le Français s'est retrouvé en 15e position. Si l'une des deux Genesis était déjà hors course, la n°17 poursuivait sa progression dans le peloton jusqu'à se hisser aux portes des points, en 11e place, avec à son bord le jeune français Mathys Jaubert.

Au tour 114, après trois heures et demie de course - et près d'une heure de duel en piste - la Ferrari n°51 est rentrée aux stands. Même scénario pour la Toyota n°7, également arrêtée pour tenter un undercut sur l'Alpine.

Un tour plus tard, la Toyota n°8 effectuait à son tour son arrêt pour chausser des pneus neufs. Elle ressortait juste devant la Ferrari n°51, relançant immédiatement une bataille de premier plan entre les deux leaders. Quelques tours plus tard toutefois, l'Hypercar japonaise prenait l'ascendant et parvenait à creuser un écart de plus de cinq secondes.

Une course dominée par Toyota et Ferrari

À la quatrième heure de course, la pluie faisait son apparition alors que le ciel s'assombrissait au-dessus d'Imola. Sans conséquence majeure cependant, aucune équipe ne basculant vers les pneus pluie.

La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.

La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.

Photo de: FIA WEC / DPPI

Toyota et Ferrari continuaient de se disputer les commandes de l'épreuve, non seulement pour la victoire entre la Toyota n°8 de Ryo Hirakawa, toujours sous la pression d'Alessandro Pier Guidi, mais aussi pour le podium, où la Toyota n°7 de Nyck de Vries et l'AF Corse n°83 de Yifei Ye se livraient une lutte serrée pour la troisième place.

Au tour 148, la Ferrari n°51 lançait une nouvelle vague d'arrêts aux stands parmi les Hypercar. À ce stade de la course, les deux Peugeot ainsi que l'Alpine n°36 s'étaient retrouvées en fond de peloton. Après l'ensemble des arrêts, les Toyota reprenaient les commandes des 6 Heures d'Imola, la n°8 en tête, tandis que la Ferrari n°51 complétait le top 3.

À l'entrée de la dernière heure de course, la Ferrari n°51 était parvenue à recoller la Toyota n°7. Derrière, l'Alpine n°35 perdait du terrain sur le trio de tête et voyait la BMW n°20 revenir dangereusement dans ses échappements. En revanche, la Ferrari privée n°83 avait reculé dans la hiérarchie et occupait désormais la septième position.

Kamui Kobayashi tenait bon dans la n°7, alors qu'Antonio Giovinazzi était incapable de prendre l'avantage à la régulière. Devant, Sébastien Buemi caracolait en tête avec plus de 11 secondes d'avance.

La Genesis GMR-001 n°17 d'Andre Lotterer, Pipo Derani et Mathys Jaubert.

La Genesis GMR-001 n°17 d'Andre Lotterer, Pipo Derani et Mathys Jaubert.

Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

À environ 50 minutes de l'arrivée, les derniers arrêts aux stands ont eu lieu. À l'issue de cette ultime salve, la Ferrari n°51 a réussi à récupérer la deuxième place, mais avec un retard de 12 secondes sur la Toyota n°8 toujours leader.

Malgré ses efforts dans le final, la Ferrari n°51 a dû s'incliner face à la Toyota n°8, qui s'est imposée en patronne et a signé une victoire nette face aux 499P, au terme d'une course parfaitement maîtrisée par la nouvelle Hypercar japonaise introduite cette saison. La seconde Toyota GR010 n°7 a complété le podium, devant une Alpine n°35 solide et régulière qui décroche une belle quatrième place.

Derrière, la BMW n°15, la Ferrari n°50 pénalisée, la BMW n°20, la Cadillac n°38, l'Aston Martin n°007 ainsi que la seconde Ferrari AF Corse n°83, en difficulté tout au long de la course, complètent le top 10. Les trois autres françaises, l'Alpine n°36 et les Peugeot n°94 et n°93, terminent en fond de grille aux 11e, 12e et 16e positions.

À noter malgré tout la performance encourageante de la Genesis n°17, qui a bouclé l'intégralité de la course sans problème technique pour sa première en WEC et a même un temps espéré entrer dans les points. Sa voiture sœur, la n°19, a connu un léger souci en début d'épreuve mais a pu reprendre la piste.

En LMGT3, c'est la BMW M4 LMGT3 n°69 de Team WRT qui s'est imposé devant la Corvette Z06 LMGT3.R n°33 de TF Sport et la Porsche 911 GT3 R LMGT3 n°92 de The Bend Manthey. 

Italy 6H d'Imola - Course

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart Stands Abandon Points
1
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 214

-

        
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 214

+13.352

13.352

 13.352      
3
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 214

+27.835

27.835

 14.483      
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 214

+18.198

18.198

        
5
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 214

+1.158

1.158

        
6
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 214

+0.358

0.358

        
7
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello BMW M Hybrid V8 214

+0.605

0.605

 0.247      
8
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais Cadillac V-Series.R 214

+0.489

0.489

        
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie 213

1LAP

        
10
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 213

+1 Tour

0.438

 0.438      
11
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 213

+1 Tour

26.710

 26.272      
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 213

+1 Tour

42.834

 16.124      
13
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 213

+1 Tour

0.278

        
14
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sørensen Aston Martin Valkyrie 213

+1 Tour

0.991

 0.713      
15
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 212

1LAP

        
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. Di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 211

1LAP

        
17
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 195

 

        
18
TF Sport LMGT3
33
B. McDonald
United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 195

+19 Tours

0.265

 0.265      
19
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 194

1LAP

        
20
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 194

+20 Tours

13.362

 13.362      
21
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 194

+20 Tours

13.039

        
22
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 194

+20 Tours

17.080

 4.041      
23
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 194

+20 Tours

1.256

        
24
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 194

+20 Tours

4.633

 3.377      
25
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
K. Pauwels
United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 194

+20 Tours

1.277

        
26
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 194

+20 Tours

0.050

        
27
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 193

1LAP

        
28
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 193

+21 Tours

7.957

 7.957      
29
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 171

21LAPS

        
30
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 180

13LAPS

        
31
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 172

8LAPS

        
dnf
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 172

 

     Abandon  
dnf
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 172

 

     Abandon  
dnf
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 172

 

     Abandon  
dnf
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 172

 

     Abandon  
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