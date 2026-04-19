6H d'Imola - Toyota domine Ferrari à domicile !
Toyota a signé une véritable démonstration aux 6 Heures d'Imola, en s'imposant sur les terres de Ferrari devant la 499P n°51. La deuxième TR010 complète le podium, tandis que l'Alpine n°35 a résisté pour terminer aux portes du top 3. Sa voiture sœur ainsi que les deux Peugeot ferment la marche en fond de classement.
Les plus belles photos des 6H d'Imola
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La Toyota n°8 a remporté les 6 Heures d'Imola devant la Ferrari n°51 et la seconde Toyota, la n°7. Une belle récompense pour la 100e courses du constructeur japonais dans le championnat du monde d'endurance.
Après l'Hyperpole la plus serrée de l'histoire du championnat, la Ferrari n°51 d'Antonio Giovinazzi a décroché la pole position des 6 Heures d'Imola, arrachant la première place à la Toyota n°8 pour seulement 11 millièmes, dans les toutes dernières secondes de la séance.
La Ferrari n°50 complétait le top 3, devant une Peugeot n°94 qui signait une belle quatrième place après des qualifications solides du jeune Malthe Jakobsen. Bien partie en début de week-end, l'Alpine n°35 n'a finalement pas pu faire mieux qu'une septième position sur la grille.
Les deux autres françaises, la Peugeot 9X8 n°95 et l'Alpine A524, s'élançaient depuis le fond de peloton. De son côté, la Ferrari n°83 d'AF Corse, en difficulté par rapport à ses deux sœurs de l'équipe officielle, occupait la huitième place.
C'est le pilote de F1 et actuel leader du championnat, Kimi Antonelli, qui a donné le départ de la course. À l'extinction des feux, Ferrari a parfaitement géré son envol, conservant la pole position tout en s'emparant de la deuxième place aux dépens de la Toyota n°8.
Brendon Hartley est toutefois resté au contact des deux Ferrari en ce début d'épreuve. Derrière, l'Alpine n°35 a gagné une position face à la Toyota n°7, tandis que l'AF Corse n°83 a cédé une place au profit de la BMW n°15.
Les premiers dépassements se sont multipliés lorsque le peloton a rejoint les LMGT3. La Peugeot de Loïc Duval a notamment reculé au sixième rang, dépassée successivement par l'Alpine n°35 puis la Cadillac n°12.
La BMW n°15 de Kevin Magnussen a ensuite tenté une attaque sur la Ferrari n°83 de Phil Hanson dans les deux premiers virages. Aucun des deux pilotes n'ayant cédé, les deux Hypercar sont entrées en contact.
La Genesis GMR-001 n°19, engagée pour sa première saison en WEC et déjà en difficulté en fond de peloton, a été contrainte de rentrer aux stands dès le 12e tour.
Au bout d'une heure de course, la Peugeot n°94, en grande difficulté avec ses pneus arrière, accusait un retard de dix secondes sur l'Alpine n°35 qui la précédait. Coincé derrière l'Hypercar française, Mike Conway ne parvenait pas à trouver l'ouverture. La Toyota n°7 a donc plongé aux stands pour tenter un undercut.
Le départ des 6 Heures d'Imola 2026.
Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Suite à une longue intervention d'environ 50 minutes, la Genesis n°19 a pu reprendre la piste. Au même moment, la Ferrari n°50 s'est arrêtée, lançant la première vague de ravitaillements de la course.
Après la première salve d'arrêts pour l'ensemble des Hypercars, le top 10 au 38e tour se composait ainsi : la n°51 toujours en tête, suivie de la Toyota n°8, de la Ferrari n°50, de la Cadillac n°12, de l'AF Corse n°83, de la Toyota n°7, de la BMW n°20, de l'Alpine n°35, de la BMW n°15 et de la Peugeot n°94.
Un tour plus tard, un régime de Virtual Safety Car a d'abord été déployé, avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité, à la suite de l'immobilisation de la Lexus LMGT3 n°87, victime d'une casse moteur.
À la relance, cinq tours plus tard, les positions restaient globalement inchangées malgré le resserrement du peloton. De son côté, Will Stevens, au volant de la Cadillac n°12 équipée de quatre pneus neufs, multipliait les attaques sur la Ferrari n°50 et est parvenu à s'emparer provisoirement de la troisième place du podium.
La Ferrari d'AF Corse n°83 de Robert Kubica, Yifei Ye et Philip Hanson.
Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
À la deuxième heure de course, les positions évoluaient peu. La Ferrari n°51 continuait de mener les débats, mais la Toyota de Brendon Hartley restait constamment dans son sillage, sans jamais être reléguée à plus d'une seconde. La BMW n°20 a, de son côté, écopé d'un drive-through pour une infraction sous régime de Safety Car.
C'est au 72e tour que s'est enclenchée la deuxième vague d'arrêts aux stands. Will Stevens et la Cadillac n°12 en ont profité pour prendre les commandes de la course. Dans le même temps, le rookie Alpine Victor Martins effectuait ses débuts en course WEC au volant de la n°36.
Pénalités pour Ferrari et Cadillac, sortie de piste pour Peugeot
Alors que la Cadillac n°12 semblait en mesure de se battre pour la victoire face à la Ferrari n°51, la direction de course a annoncé une pénalité pour cette dernière, ainsi que pour la Ferrari n°50 - alors cinquième et en lutte pour le podium - pour vitesse excessive sous drapeau jaune.
Au même moment, au tour 77, une Virtual Safety Car a été déployée après la sortie de piste de la Peugeot n°93, partie au bac à graviers à la suite d'une erreur de Nick Cassidy, chaussé de pneus froids. Le pilote a toutefois pu repartir en fond de peloton. Coup dur pour la Cadillac n°12 et la Ferrari n°50, qui n'ont pas pu effectuer leur drive-through sous régime de Safety Car, comme l'interdit le règlement.
La course a repris au tour 83 : la Cadillac et la Ferrari ont alors purgé leur pénalité, rétrogradant en fin de peloton. La Toyota n°8 a ainsi récupéré les commandes devant la Ferrari n°51 et l'Alpine n°35, désormais intégrée au top 3.
LaToyota TR010 n°8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.
Photo de: FIA WEC / DPPI
À la troisième heure de course, Alessandro Pier Guidi au volant de la Ferrari n°51 était revenu dans le sillage de la Toyota n°8, qui conservait toutefois l'avantage malgré des pneus nettement plus anciens - le constructeur japonais ayant fait le choix d'une stratégie audacieuse avec un triple relais sur ses trains de pneus.
Pour ses débuts en WEC, Victor Martins a connu un apprentissage difficile, écopant d'un drive-through pour infraction sous régime de VSC. Après avoir purgé sa pénalité, le Français s'est retrouvé en 15e position. Si l'une des deux Genesis était déjà hors course, la n°17 poursuivait sa progression dans le peloton jusqu'à se hisser aux portes des points, en 11e place, avec à son bord le jeune français Mathys Jaubert.
Au tour 114, après trois heures et demie de course - et près d'une heure de duel en piste - la Ferrari n°51 est rentrée aux stands. Même scénario pour la Toyota n°7, également arrêtée pour tenter un undercut sur l'Alpine.
Un tour plus tard, la Toyota n°8 effectuait à son tour son arrêt pour chausser des pneus neufs. Elle ressortait juste devant la Ferrari n°51, relançant immédiatement une bataille de premier plan entre les deux leaders. Quelques tours plus tard toutefois, l'Hypercar japonaise prenait l'ascendant et parvenait à creuser un écart de plus de cinq secondes.
Une course dominée par Toyota et Ferrari
À la quatrième heure de course, la pluie faisait son apparition alors que le ciel s'assombrissait au-dessus d'Imola. Sans conséquence majeure cependant, aucune équipe ne basculant vers les pneus pluie.
La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries.
Photo de: FIA WEC / DPPI
Toyota et Ferrari continuaient de se disputer les commandes de l'épreuve, non seulement pour la victoire entre la Toyota n°8 de Ryo Hirakawa, toujours sous la pression d'Alessandro Pier Guidi, mais aussi pour le podium, où la Toyota n°7 de Nyck de Vries et l'AF Corse n°83 de Yifei Ye se livraient une lutte serrée pour la troisième place.
Au tour 148, la Ferrari n°51 lançait une nouvelle vague d'arrêts aux stands parmi les Hypercar. À ce stade de la course, les deux Peugeot ainsi que l'Alpine n°36 s'étaient retrouvées en fond de peloton. Après l'ensemble des arrêts, les Toyota reprenaient les commandes des 6 Heures d'Imola, la n°8 en tête, tandis que la Ferrari n°51 complétait le top 3.
À l'entrée de la dernière heure de course, la Ferrari n°51 était parvenue à recoller la Toyota n°7. Derrière, l'Alpine n°35 perdait du terrain sur le trio de tête et voyait la BMW n°20 revenir dangereusement dans ses échappements. En revanche, la Ferrari privée n°83 avait reculé dans la hiérarchie et occupait désormais la septième position.
Kamui Kobayashi tenait bon dans la n°7, alors qu'Antonio Giovinazzi était incapable de prendre l'avantage à la régulière. Devant, Sébastien Buemi caracolait en tête avec plus de 11 secondes d'avance.
La Genesis GMR-001 n°17 d'Andre Lotterer, Pipo Derani et Mathys Jaubert.
Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images
À environ 50 minutes de l'arrivée, les derniers arrêts aux stands ont eu lieu. À l'issue de cette ultime salve, la Ferrari n°51 a réussi à récupérer la deuxième place, mais avec un retard de 12 secondes sur la Toyota n°8 toujours leader.
Malgré ses efforts dans le final, la Ferrari n°51 a dû s'incliner face à la Toyota n°8, qui s'est imposée en patronne et a signé une victoire nette face aux 499P, au terme d'une course parfaitement maîtrisée par la nouvelle Hypercar japonaise introduite cette saison. La seconde Toyota GR010 n°7 a complété le podium, devant une Alpine n°35 solide et régulière qui décroche une belle quatrième place.
Derrière, la BMW n°15, la Ferrari n°50 pénalisée, la BMW n°20, la Cadillac n°38, l'Aston Martin n°007 ainsi que la seconde Ferrari AF Corse n°83, en difficulté tout au long de la course, complètent le top 10. Les trois autres françaises, l'Alpine n°36 et les Peugeot n°94 et n°93, terminent en fond de grille aux 11e, 12e et 16e positions.
À noter malgré tout la performance encourageante de la Genesis n°17, qui a bouclé l'intégralité de la course sans problème technique pour sa première en WEC et a même un temps espéré entrer dans les points. Sa voiture sœur, la n°19, a connu un léger souci en début d'épreuve mais a pu reprendre la piste.
En LMGT3, c'est la BMW M4 LMGT3 n°69 de Team WRT qui s'est imposé devant la Corvette Z06 LMGT3.R n°33 de TF Sport et la Porsche 911 GT3 R LMGT3 n°92 de The Bend Manthey.
6H d'Imola - Course
|Pos.
|Équipe
|#
|Pilotes
|Voiture
|Tours
|Temps
|Écart
|Stands
|Abandon
|Points
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|214
|
-
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|214
|
+13.352
13.352
|13.352
|3
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|214
|
+27.835
27.835
|14.483
|4
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Félix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|214
|
+18.198
18.198
|5
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|214
|
+1.158
1.158
|6
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|214
|
+0.358
0.358
|7
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello
|BMW M Hybrid V8
|214
|
+0.605
0.605
|0.247
|8
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais
|Cadillac V-Series.R
|214
|
+0.489
0.489
|9
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble
|Aston Martin Valkyrie
|213
|
1LAP
|10
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|213
|
+1 Tour
0.438
|0.438
|11
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|213
|
+1 Tour
26.710
|26.272
|12
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|213
|
+1 Tour
42.834
|16.124
|13
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|213
|
+1 Tour
0.278
|14
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sørensen
|Aston Martin Valkyrie
|213
|
+1 Tour
0.991
|0.713
|15
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|212
|
1LAP
|16
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. Di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|211
|
1LAP
|17
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|195
|
|18
|
TF Sport LMGT3
|33
|
B. McDonaldJ. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|195
|
+19 Tours
0.265
|0.265
|19
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|194
|
1LAP
|20
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|194
|
+20 Tours
13.362
|13.362
|21
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|194
|
+20 Tours
13.039
|22
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|194
|
+20 Tours
17.080
|4.041
|23
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|194
|
+20 Tours
1.256
|24
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|194
|
+20 Tours
4.633
|3.377
|25
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. Newell
K. PauwelsJ. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|194
|
+20 Tours
1.277
|26
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|194
|
+20 Tours
0.050
|27
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|193
|
1LAP
|28
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|193
|
+21 Tours
7.957
|7.957
|29
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|171
|
21LAPS
|30
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|180
|
13LAPS
|31
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|172
|
8LAPS
|dnf
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|172
|
|Abandon
|dnf
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|172
|
|Abandon
|dnf
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|172
|
|Abandon
|dnf
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|172
|
|Abandon
|Voir les résultats complets
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