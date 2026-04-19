6H d'Imola - Toyota domine Ferrari à domicile !

La Toyota n°8 a remporté les 6 Heures d'Imola devant la Ferrari n°51 et la seconde Toyota, la n°7. Une belle récompense pour la 100e courses du constructeur japonais dans le championnat du monde d'endurance.

Après l'Hyperpole la plus serrée de l'histoire du championnat, la Ferrari n°51 d'Antonio Giovinazzi a décroché la pole position des 6 Heures d'Imola, arrachant la première place à la Toyota n°8 pour seulement 11 millièmes, dans les toutes dernières secondes de la séance.

La Ferrari n°50 complétait le top 3, devant une Peugeot n°94 qui signait une belle quatrième place après des qualifications solides du jeune Malthe Jakobsen. Bien partie en début de week-end, l'Alpine n°35 n'a finalement pas pu faire mieux qu'une septième position sur la grille.

Les deux autres françaises, la Peugeot 9X8 n°95 et l'Alpine A524, s'élançaient depuis le fond de peloton. De son côté, la Ferrari n°83 d'AF Corse, en difficulté par rapport à ses deux sœurs de l'équipe officielle, occupait la huitième place.

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C'est le pilote de F1 et actuel leader du championnat, Kimi Antonelli, qui a donné le départ de la course. À l'extinction des feux, Ferrari a parfaitement géré son envol, conservant la pole position tout en s'emparant de la deuxième place aux dépens de la Toyota n°8.

Brendon Hartley est toutefois resté au contact des deux Ferrari en ce début d'épreuve. Derrière, l'Alpine n°35 a gagné une position face à la Toyota n°7, tandis que l'AF Corse n°83 a cédé une place au profit de la BMW n°15.

Les premiers dépassements se sont multipliés lorsque le peloton a rejoint les LMGT3. La Peugeot de Loïc Duval a notamment reculé au sixième rang, dépassée successivement par l'Alpine n°35 puis la Cadillac n°12.

La BMW n°15 de Kevin Magnussen a ensuite tenté une attaque sur la Ferrari n°83 de Phil Hanson dans les deux premiers virages. Aucun des deux pilotes n'ayant cédé, les deux Hypercar sont entrées en contact.

La Genesis GMR-001 n°19, engagée pour sa première saison en WEC et déjà en difficulté en fond de peloton, a été contrainte de rentrer aux stands dès le 12e tour.

Au bout d'une heure de course, la Peugeot n°94, en grande difficulté avec ses pneus arrière, accusait un retard de dix secondes sur l'Alpine n°35 qui la précédait. Coincé derrière l'Hypercar française, Mike Conway ne parvenait pas à trouver l'ouverture. La Toyota n°7 a donc plongé aux stands pour tenter un undercut.

Le départ des 6 Heures d'Imola 2026. Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Suite à une longue intervention d'environ 50 minutes, la Genesis n°19 a pu reprendre la piste. Au même moment, la Ferrari n°50 s'est arrêtée, lançant la première vague de ravitaillements de la course.

Après la première salve d'arrêts pour l'ensemble des Hypercars, le top 10 au 38e tour se composait ainsi : la n°51 toujours en tête, suivie de la Toyota n°8, de la Ferrari n°50, de la Cadillac n°12, de l'AF Corse n°83, de la Toyota n°7, de la BMW n°20, de l'Alpine n°35, de la BMW n°15 et de la Peugeot n°94.

Un tour plus tard, un régime de Virtual Safety Car a d'abord été déployé, avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité, à la suite de l'immobilisation de la Lexus LMGT3 n°87, victime d'une casse moteur.

À la relance, cinq tours plus tard, les positions restaient globalement inchangées malgré le resserrement du peloton. De son côté, Will Stevens, au volant de la Cadillac n°12 équipée de quatre pneus neufs, multipliait les attaques sur la Ferrari n°50 et est parvenu à s'emparer provisoirement de la troisième place du podium.

La Ferrari d'AF Corse n°83 de Robert Kubica, Yifei Ye et Philip Hanson. Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

À la deuxième heure de course, les positions évoluaient peu. La Ferrari n°51 continuait de mener les débats, mais la Toyota de Brendon Hartley restait constamment dans son sillage, sans jamais être reléguée à plus d'une seconde. La BMW n°20 a, de son côté, écopé d'un drive-through pour une infraction sous régime de Safety Car.

C'est au 72e tour que s'est enclenchée la deuxième vague d'arrêts aux stands. Will Stevens et la Cadillac n°12 en ont profité pour prendre les commandes de la course. Dans le même temps, le rookie Alpine Victor Martins effectuait ses débuts en course WEC au volant de la n°36.

Pénalités pour Ferrari et Cadillac, sortie de piste pour Peugeot

Alors que la Cadillac n°12 semblait en mesure de se battre pour la victoire face à la Ferrari n°51, la direction de course a annoncé une pénalité pour cette dernière, ainsi que pour la Ferrari n°50 - alors cinquième et en lutte pour le podium - pour vitesse excessive sous drapeau jaune.

Au même moment, au tour 77, une Virtual Safety Car a été déployée après la sortie de piste de la Peugeot n°93, partie au bac à graviers à la suite d'une erreur de Nick Cassidy, chaussé de pneus froids. Le pilote a toutefois pu repartir en fond de peloton. Coup dur pour la Cadillac n°12 et la Ferrari n°50, qui n'ont pas pu effectuer leur drive-through sous régime de Safety Car, comme l'interdit le règlement.

La course a repris au tour 83 : la Cadillac et la Ferrari ont alors purgé leur pénalité, rétrogradant en fin de peloton. La Toyota n°8 a ainsi récupéré les commandes devant la Ferrari n°51 et l'Alpine n°35, désormais intégrée au top 3.

LaToyota TR010 n°8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa. Photo de: FIA WEC / DPPI

À la troisième heure de course, Alessandro Pier Guidi au volant de la Ferrari n°51 était revenu dans le sillage de la Toyota n°8, qui conservait toutefois l'avantage malgré des pneus nettement plus anciens - le constructeur japonais ayant fait le choix d'une stratégie audacieuse avec un triple relais sur ses trains de pneus.

Pour ses débuts en WEC, Victor Martins a connu un apprentissage difficile, écopant d'un drive-through pour infraction sous régime de VSC. Après avoir purgé sa pénalité, le Français s'est retrouvé en 15e position. Si l'une des deux Genesis était déjà hors course, la n°17 poursuivait sa progression dans le peloton jusqu'à se hisser aux portes des points, en 11e place, avec à son bord le jeune français Mathys Jaubert.

Au tour 114, après trois heures et demie de course - et près d'une heure de duel en piste - la Ferrari n°51 est rentrée aux stands. Même scénario pour la Toyota n°7, également arrêtée pour tenter un undercut sur l'Alpine.

Un tour plus tard, la Toyota n°8 effectuait à son tour son arrêt pour chausser des pneus neufs. Elle ressortait juste devant la Ferrari n°51, relançant immédiatement une bataille de premier plan entre les deux leaders. Quelques tours plus tard toutefois, l'Hypercar japonaise prenait l'ascendant et parvenait à creuser un écart de plus de cinq secondes.

Une course dominée par Toyota et Ferrari

À la quatrième heure de course, la pluie faisait son apparition alors que le ciel s'assombrissait au-dessus d'Imola. Sans conséquence majeure cependant, aucune équipe ne basculant vers les pneus pluie.

La Toyota TR010 n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck De Vries. Photo de: FIA WEC / DPPI

Toyota et Ferrari continuaient de se disputer les commandes de l'épreuve, non seulement pour la victoire entre la Toyota n°8 de Ryo Hirakawa, toujours sous la pression d'Alessandro Pier Guidi, mais aussi pour le podium, où la Toyota n°7 de Nyck de Vries et l'AF Corse n°83 de Yifei Ye se livraient une lutte serrée pour la troisième place.

Au tour 148, la Ferrari n°51 lançait une nouvelle vague d'arrêts aux stands parmi les Hypercar. À ce stade de la course, les deux Peugeot ainsi que l'Alpine n°36 s'étaient retrouvées en fond de peloton. Après l'ensemble des arrêts, les Toyota reprenaient les commandes des 6 Heures d'Imola, la n°8 en tête, tandis que la Ferrari n°51 complétait le top 3.

À l'entrée de la dernière heure de course, la Ferrari n°51 était parvenue à recoller la Toyota n°7. Derrière, l'Alpine n°35 perdait du terrain sur le trio de tête et voyait la BMW n°20 revenir dangereusement dans ses échappements. En revanche, la Ferrari privée n°83 avait reculé dans la hiérarchie et occupait désormais la septième position.

Kamui Kobayashi tenait bon dans la n°7, alors qu'Antonio Giovinazzi était incapable de prendre l'avantage à la régulière. Devant, Sébastien Buemi caracolait en tête avec plus de 11 secondes d'avance.

La Genesis GMR-001 n°17 d'Andre Lotterer, Pipo Derani et Mathys Jaubert. Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

À environ 50 minutes de l'arrivée, les derniers arrêts aux stands ont eu lieu. À l'issue de cette ultime salve, la Ferrari n°51 a réussi à récupérer la deuxième place, mais avec un retard de 12 secondes sur la Toyota n°8 toujours leader.

Malgré ses efforts dans le final, la Ferrari n°51 a dû s'incliner face à la Toyota n°8, qui s'est imposée en patronne et a signé une victoire nette face aux 499P, au terme d'une course parfaitement maîtrisée par la nouvelle Hypercar japonaise introduite cette saison. La seconde Toyota GR010 n°7 a complété le podium, devant une Alpine n°35 solide et régulière qui décroche une belle quatrième place.

Derrière, la BMW n°15, la Ferrari n°50 pénalisée, la BMW n°20, la Cadillac n°38, l'Aston Martin n°007 ainsi que la seconde Ferrari AF Corse n°83, en difficulté tout au long de la course, complètent le top 10. Les trois autres françaises, l'Alpine n°36 et les Peugeot n°94 et n°93, terminent en fond de grille aux 11e, 12e et 16e positions.

À noter malgré tout la performance encourageante de la Genesis n°17, qui a bouclé l'intégralité de la course sans problème technique pour sa première en WEC et a même un temps espéré entrer dans les points. Sa voiture sœur, la n°19, a connu un léger souci en début d'épreuve mais a pu reprendre la piste.

En LMGT3, c'est la BMW M4 LMGT3 n°69 de Team WRT qui s'est imposé devant la Corvette Z06 LMGT3.R n°33 de TF Sport et la Porsche 911 GT3 R LMGT3 n°92 de The Bend Manthey.