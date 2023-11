Le sacre tranquille de la Toyota n°8 aux 8H de Bahreïn

Toyota a dominé de la tête et des épaules les 8 Heures de Bahreïn, manche finale du WEC 2023. En réalisant le doublé, la n°8 s'imposant devant la n°7, le constructeur japonais a également vu ses pilotes Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa remporter le titre mondial, alors que celui des constructeurs était déjà assuré depuis l'épreuve précédente à Fuji.

Il n'y a toutefois pas vraiment eu de duel entre les deux équipages, puisque la course de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López a été compromise dès le départ. Au volant de la Cadillac n°2, Earl Bamber est arrivé toutes roues bloquées au premier virage et n'a pu éviter le contact avec la Toyota n°7, envoyée en tête-à-queue avant de repartir derrière le peloton des LMP2. Le Néo-Zélandais a été sanctionné d'un stop-and-go d'une minute pour cette manœuvre.

Preuve de la supériorité de Toyota sur le circuit de Sakhir, la Toyota n°7 a plutôt rapidement rattrapé son retard pour se hisser au troisième rang dès la fin de la deuxième heure, puis à la deuxième place quelques minutes plus tard aux dépens de la Ferrari #51. Pendant ce temps, la voiture sœur avait toutefois pris la poudre d'escampette avec déjà plus d'une trentaine de secondes d'avance.

Cette dernière manche de la saison aura été d'une fluidité exemplaire, quasiment ininterrompue. Seules deux très courtes neutralisations par Full Course Yellow sont à signaler, sans incidence majeure sur l'épreuve, qui a ainsi permis à Toyota de dérouler un plan parfait jusqu'à l'arrivée. La Ferrari n°50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen a préservé sa place sur le podium en devançant la première Porsche au classement... celle cliente de Jota !

Chez Peugeot, la course a été plutôt terne et il faut chercher le huitième rang sous le drapeau à damier pour trouver trace de la première 9X8, la n°94, qui devance la voiture sœur, frappée par une pénalité pour non respect des règles pendant un Full Course Yellow. La Cadillac termine au 11e rang tandis que la course de Vanwall a de nouveau été laborieuse, après un contact dès le départ puis une pénalité à purger et des ennuis techniques, reléguant la lanterne rouge des Hypercars à 32 tours après 13 passages par les stands.

Première victoire en WEC pour les Iron Dames !

En LMP2, le Team WRT a signé un doublé avec la n°41 victorieuse de Rui Andrade, Robert Kubica et Louis Delétraz devant la n°31. Un joli cadeau d'adieu à une catégorie qui disparaîtra du WEC l'an prochain mais que l'on reverra aux 24 Heures du Mans, ainsi évidemment qu'en ELMS et en Asian Le Mans Series.

Enfin, pour la tout dernière apparition des GTE, remplacées l'année prochaine par les LMGT3, c'est le trio féminin des Iron Dames, constitué de Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey, qui s'est offert une magnifique première victoire au volant de sa Porsche 911.

8 Heures de Bahreïn