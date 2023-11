Alpine confirme Mick Schumacher en Hypercar

Alpine a ses pilotes pour son retour dans la catégorie reine du Championnat du monde d'Endurance en 2024, avec deux LMDh baptisées A424, engagées en Hypercar. Pour cette nouvelle ère, la marque normande va faire confiance à deux pilotes qui couraient déjà pour elle en LMP2 cette saison : Matthieu Vaxiviere et Charles Milesi.

À bientôt 40 ans, Nicolas Lapierre reste un membre emblématique de l'écurie, qui recrute par ailleurs de (plus ou moins) nouvelles têtes avec Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg et un Mick Schumacher qui donne un nouveau souffle à sa carrière après que son passage en Formule 1 a fait long feu. La composition des équipages et la livrée seront révélées lors de la présentation officielle, le 7 février 2024.

"Un nouveau challenge s'offre à moi avec Alpine dans la catégorie Hypercar du championnat FIA WEC", commente Schumacher, qui est novice dans la discipline qu'est l'Endurance. "La voiture est impressionnante et j'ai hâte de débuter cette compétition. J'ai grandi et évolué avec des monoplaces, piloter une voiture au cockpit fermé et aux roues couvertes, sont une excellente opportunité pour moi d'affiner mes compétences de pilotage. Les courses d'endurance sont un nouveau défi pour moi et je suis sûr que nous allons vivre de belles émotions ensemble l’année prochaine avec Alpine."

"La première chose qui me vient à l’esprit c’est le mot 'fierté'", ajoute le directeur d'équipe Philippe Sinault. "Je pense que nous avons fait les bons choix et j’ai confiance en cette équipe, qui est pour nous idéale afin d’écrire les débuts d’Alpine en Hypercar. Il y a une complémentarité intéressante entre les pilotes fidèles et connus de l’équipe, qui sont fédérateurs, et les nouveaux visages qui ont su nous surprendre lors de ces dernières années."

"Nous sommes absolument ravis d’avoir ces six pilotes avec nous et nous comptons que chacun apporte au projet sa propre expérience et ses propres qualités, par exemple Charles avec sa jeunesse, Nicolas avec son vécu en Endurance – il sera le mentor des jeunes pilotes –, et aussi Mick avec son expérience du très haut niveau", souligne Bruno Famin, vice-président motorsport chez Alpine. "Certes, il fera ses premiers pas dans la discipline, mais son enthousiasme pour le projet et son envie de s’intégrer sont palpables. Je suis sûr qu’il sera un véritable atout."

Peu après cette annonce, Mercedes a confirmé que Schumacher conserverait son rôle de pilote de réserve en 2024 au sein de l'écurie F1.