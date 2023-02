En attendant 2024, Alpine officialise deux équipages en LMP2

Charger le lecteur audio

On le sait depuis qu'Alpine a annoncé son engagement en Hypercar pour 2024 avec un prototype LMDh, la saison 2023 sera celle de la transition. La dérogation accordée pour faire rouler une ex-LMP1 n'étant plus d'actualité, l'équipe tricolore dont l'exploitation revient toujours à Signatech a très rapidement décidé de monter un programme LMP2 pour la saison à venir. Les objectifs demeurent ambitieux avec deux A470 (châssis Oreca, moteur Gibson) inscrites à l'année en FIA WEC.

Alpine connaît le LMP2 sur le bout des doigts, d'autant que c'est par ce biais que la marque a fait son grand retour en compétition il y a tout juste dix ans. Il faut également jongler avec la réglementation, dont celle qui concerne la catégorisation des pilotes, ce qui a évidemment beaucoup compté pour composer les équipages. L'Alpine #36 sera partagée par un trio intégralement tricolore, alors que la #35 aura un accent beaucoup plus international.

Les deux équipages d'Alpine seront donc composés de Matthieu Vaxiviere, Julien Canal et Charles Milesi d'une part, et d'André Negrão, Memo Rojas et Olli Caldwell d'autre part. Fer de lance d'Alpine, Nicolas Lapierre se concentrera en 2023 sur sa propre équipe en LMP2, le Cool Racing, mais également sur le développement du prototype LMDh pour l'an prochain avec Oreca.

Les deux Alpine LMP2 lors d'essais privés.

L'équipe dirigée par Philippe Sinault ne vise rien d'autre que la victoire pour cette saison qui s'ouvrira le 17 mars prochain par les 1000 Miles de Sebring.

"Nous sommes des compétiteurs et il nous était inenvisageable d’imaginer les festivités du centenaire des 24 Heures du Mans sans Alpine", souligne Philippe Sinault. "Nous voulions absolument être présents, car la compétition est inscrite dans nos gènes et elle nous permet aussi de nous mettre en ordre de marche avec la plupart du personnel technique qui relèvera le challenge qui nous attend en 2024. Avant d’entamer le développement de notre futur prototype LMDh, notre défi cet hiver était de bien appréhender cette saison et les enjeux auxquels nous ferons face en LMP2."

"Il nous fallait constituer des équipages à la fois homogènes et performants tout en prenant en compte les règles particulières du LMP2, notamment avec la présence d’un Silver dans chaque voiture. Nous sommes fiers de nos trios formés par des pilotes expérimentés ou à fort potentiel en vue de l’avenir. Tout le monde connaît les qualités et le niveau de Matthieu, André et Charles tandis que l’expérience parle en faveur de Julien et le palmarès pour Memo. Enfin, il nous tient à cœur de mener Olli au succès dans la réorientation de sa carrière, comme nous l’avons déjà fait avec André et d’autres par le passé."