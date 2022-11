Alpine espère un titre mondial pour ses adieux à l'A480

Charger le lecteur audio

Les 8 Heures de Bahreïn marqueront un double "au revoir" pour Alpine en Championnat du monde d'Endurance : d'abord en forme d'adieux à son prototype, l'A480 issue de la réglementation LMP1 qui concourt cette année dans la catégorie Hypercar, puis de simple "à bientôt" pour son engagement dans la catégorie reine du WEC, avec comme objectif déjà tout tracé le retour en 2024 avec une toute nouvelle voiture LMDh après une saison 2023 de transition en LMP2 avec Signatech.

Mais pas question de céder trop tôt aux sirènes larmoyantes de la fin de l'aventure A480 puisque l'opportunité est trop belle pour la firme française de se retirer provisoirement en remportant non pas l'un mais les deux titres mondiaux en jeu. En effet, tant chez les pilotes que chez les constructeurs, Alpine dispose d'une chance, plus ou moins grande, de pouvoir espérer le sacre face aux troupes de Toyota.

Chez les pilotes, le trio composé de Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere, vainqueur à Sebring et Monza, est à égalité parfaite avec Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, tout en possédant 26 points d'avance sur Kamui Kobayashi, José Maria Lopez et Mike Conway. Vingt-six points, c'est en revanche le retard accusé par Alpine sur Toyota chez les constructeurs et il faudrait un miracle pour espérer l'empocher.

Mais quoi qu'il en soit, pour Philippe Sinault, le directeur d'Alpine, il y a là une opportunité à saisir, quasiment inimaginable à l'entame de la saison : "Nous avons d'ores et déjà réalisé une très belle saison et nous avons en conséquence quelque chose à jouer lors de cette finale à Bahreïn. Si l'on nous avait dit cela en début d'année, nous en aurions été déjà très satisfaits."

L'Alpine A480 lors des 6 Heures de Fuji

"Il s'agit d'une véritable opportunité et je sens vraiment un formidable engouement et une dynamique assez incroyable au sein de l'équipe face à l'enjeu qui nous attend. Tout le monde se prépare et est prêt à mettre tout son cœur dans cette ultime bataille. Au-delà des défis habituels du circuit de Sakhir, nous espérons que tous les éléments seront réunis pour vivre une superbe fête sportive, avec un magnifique spectacle comme cela avait pu être le cas à Monza."

"En lançant notre projet début 2021, nous voulions poser les fondations d'un engagement d'Alpine à long terme au plus haut niveau", en profite-il pour rappeler. "Cela a été rendu possible grâce à la marque, mais aussi au cadre vertueux instauré par l'ACO et toutes les parties prenantes. Nous tenons à les remercier de leur travail et à les féliciter dans la réussite de ces deux années."

"Nous avons connu des moments forts avec l'Alpine A480, de ses premiers tours de roues en février 2021 à notre victoire en juillet à Monza, sans oublier notre podium aux 24 Heures du Mans 2021 ou notre succès à Sebring en mars dernier. Nous espérons toutefois que le meilleur des souvenirs est à venir, car nous souhaitons vraiment offrir de beaux adieux à ce fabuleux prototype ayant su fédérer autour de nos projets, actuels et futurs."

Alpine a terminé troisième lors des 8H et 6H de Bahreïn l'an passé.