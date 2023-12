Les Alpine ont roulé "sans problème majeur" à Portimão

Alpine était en action à l'Autódromo Internacional do Algarve cette semaine afin de poursuivre sa préparation pour la saison 2024 du Championnat du monde d'Endurance, où la marque française va faire son retour dans la catégorie reine du WEC – l'Hypercar – avec une LMDh baptisée A424. Les six pilotes titulaires ont répondu présent pour participer à ces tests, à savoir Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi, Mick Schumacher, Paul-Loup Chatin et Ferdinand Habsburg.

Alpine fait savoir que son A424 est en passe d'être homologuée par la FIA. L'écurie en a apporté deux exemplaires à Portimão, la #35 ayant parcouru 1443 km et la #36 pour sa part 1562 km lors de ces ultimes essais de l'année, avec évidemment un travail varié entre runs courts, longs relais, gestion de l'énergie et apprivoisement des pneumatiques Michelin.

"Toute l'équipe a accompli un énorme travail durant toute cette période de développement ; nous avons parcouru du chemin depuis les premiers tours de roues au Castellet il y a quatre mois", déclare Bruno Famin, vice-président d'Alpine Motorsports. "Les deux hypercars ont roulé sur la piste sans problème majeur venant perturber le programme de tests, mais il reste énormément de travail et toutes les personnes investies dans le programme font leur maximum pour que l'on puisse être aussi prêts que possible lors du premier rendez-vous de la saison au Qatar. Course que nous aborderons avec la plus grande humilité."



"Cette séance d'essais à Portimão était une étape importante dans le cadre du programme de développement", ajoute Philippe Sinault, team manager d'Alpine Endurance Team. "Notre line-up 2024 était réuni pour la toute première fois. Je n'avais aucun doute sur leur comportement et adaptabilité, et cela confirme que l'on a fait le bon choix. Ils ont très rapidement pris leurs marques et prennent ce projet très à cœur. Le développement est néanmoins loin d'être terminé et nous avons encore beaucoup d'heures de travail devant nous avant les premiers meetings de la saison."