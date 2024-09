BMW a désormais "le rythme pour se battre pour la victoire"

Après des débuts prometteurs en IMSA avec le Team RLL lors de la saison 2023 - marquée par cinq podiums, dont une victoire à Watkins Glen -, la BMW M Hybrid V8 LMDh a effectué ses premiers pas en WEC en 2024, un programme cette fois géré par l'équipe WRT.

Mais, si les débuts de l'Hypercar allemande se sont révélés satisfaisants de l'autre côté de l'Atlantique, sa première campagne en WEC s'est avérée plus difficile, face à une concurrence il est vrai des plus relevées avec des équipes de pointe comme Toyota, Porsche ou encore Ferrari. Depuis le coup d'envoi de la saison en effet, aucune des deux BMW n'avait pu signer de top 5, avec pour meilleur résultat une sixième place à Imola avec le trio Robin Frijns, René Rast et Sheldon Van Der Linde sur la #20.

Mais, à Fuji, la marque à l'hélice a décroché son premier podium en WEC, avec la belle deuxième place de la BMW #15 emmenée par Raffaele Marciello, Dries Vanthoor et Marco Wittmann, les trois hommes n'échouant qu'à 16 secondes de la Porsche Penske officielle #6, victorieuse à l'issue des six heures de course. Un résultat dont s'est félicité Vincent Vosse, le directeur de l'équipe WRT.

"Nous avions le rythme pour nous battre avec la Porsche et pour la victoire", a ainsi déclaré ce dernier à Motorsport.com. "Mais la deuxième place, c'est quand même bien, nous la prenons volontiers. Aujourd'hui, nous avons prouvé que nous étions dans le coup et que nous pouvions rivaliser [avec les premiers]."

Dries Vanthoor, Raffaele Marciello et Marco Wittmann ont offert à BMW son premier podium en WEC à Fuji. Photo de: JEP / Motorsport Images

Ce podium, qui a suivi la meilleure performance d'une BMW en qualifications (avec le troisième meilleur chrono pour Dries Vanthoor), vient confirmer les progrès des BMW, qui avaient déjà semblé avoir franchi un palier lors de la manche précédente à Austin. La #20 était alors en route vers la cinquième place avant d'écoper d'une pénalité dans l'avant-dernière heure, puis d'être frappée par une nouvelle pénalité - pour s'être arrêtée un tour trop tard pour son dernier ravitaillement -, alors que l'équipage évoluait en sixième position.

Pas à pas, nous y arrivons, mais pour gagner, tout doit être parfait.

BMW arrivait à Fuji avec le même poids qu'au Texas, mais avec un gain de puissance de kW accordée par la BoP, cependant Vincent Vosse rappelle que son équipe arrivait au Japon avec le désavantage de découvrir le circuit.

"Les caractéristiques du circuit ont clairement changé, mais nous avons montré ici, avec nos meilleurs résultats en qualifications et en course, que nous continuons à progresser", poursuit le dirigeant belge. "Nous améliorons chaque petit détail, l'équipe, la voiture et la compréhension de la voiture par les pilotes, et l'équilibre des performances nous a également aidés. Nous n'avons pas été les plus rapides aujourd'hui, mais nous étions là et nous avons fait notre travail."

BMW jouera-t-il la victoire à Bahreïn ? Photo de: JEP / Motorsport Images

La victoire aurait même pu être envisageable selon Vincent Vosse, qui a également évoqué une stratégie contrariée par un arrêt anticipé de la #15 alors pilotée par Raffaele Marciello pour une jante cassée. Cela fait suite à un accrochage du pilote suisse avec la Cadillac, emmenée par Earl Bamber, et a réduit à néant un premier avantage acquis lors d'un arrêt sous VSC avant l'entrée de la voiture de sécurité.

S'il ne veut pas s'avancer à dire que BMW se rendra sur la finale à Bahreïn pour jouer la victoire, Vincent Vosse se dit confiant quant aux chances des M Hybrid V8 LMDh de jouer les premiers rôles.

"Au moins, nous allons à Bahreïn avec la confiance que nous serons quelque part là-bas", a-t-il conclu. "Il serait difficile de dire que nous allons gagner car la catégorie Hypercar est vraiment compétitive aujourd'hui. Pas à pas, nous y arrivons, mais pour gagner, tout doit être parfait et [à Fuji], ce n'était pas le cas parce que nous avons eu cette jante cassée."

Avec Gary Watkins