BMW surprend Cadillac et Ferrari et s'impose aux 6 Heures de São Paulo

Les Cadillac n°12 et n°38 s'élançaient en tête des 6 Heures de São Paulo, après avoir verrouillé la première ligne en Hyperpole. L'Alpine n°36 complétait le trio de tête grâce à Victor Martins, troisième pour sa première qualification en WEC.

La pluie tombée avant le départ et les températures fraîches laissaient une piste encore humide. Mike Conway s'est d'ailleurs fait piéger avec la Toyota n°7 à la sortie des stands, terminant dans le mur sans conséquence majeure.

Au départ, Cadillac a parfaitement conservé les commandes. En revanche, l'Alpine n°35, cinquième sur la grille, est tombée au 11e rang, tandis que la n°36 cédait une position à la BMW n°15, déjà dans les échappements de la Cadillac n°38.

Les Ferrari n°50 et n°83 ont signé un excellent départ pour remonter aux cinquième et sixième places après s'être élancées septième et dixième. Sur une piste encore piégeuse, les pilotes prenaient toutefois de gros risques pour défendre leurs positions.

En rattrapant les LMGT3, Kevin Magnussen a recollé à la Cadillac n°38. Le Danois a tenté un dépassement par l'extérieur sur Earl Bamber et les deux Hypercars se sont touchées. Le pilote BMW a finalement pris l'avantage et s'est lancé à la poursuite de la Cadillac n°12.

La Ferrari n°83 a par ailleurs écopé de cinq secondes de pénalité pour une mauvaise procédure de départ, à purger lors de son prochain arrêt aux stands. Au 16e tour, le top 10 était composé des Cadillac n°12 et n°38, de la BMW n°15, de l'Alpine n°36, des Ferrari n°50 et n°83, de la Peugeot n°94, des Genesis n°19 et n°17, ainsi que de la Ferrari n°51. Les Toyota n°7 et n°8 pointaient seulement aux 12e et 15e places.

Les deux GMR-001 se battaient avec la Ferrari n°51 lorsque la n°17 d'André Lotterer est passée tout près d'une LMGT3, perdant deux positions. La Ferrari n°51 en a profité pour dépasser la Peugeot n°94 et remonter au septième rang.

Le jeu des stratégies commence, Cadillac perd gros

Au 29e tour, l'Alpine n°35 a été la première à décaler sa stratégie en s'arrêtant aux stands. Douze tours plus tard, la Cadillac n°38 a lancé la première vague d'arrêts.

Les deux Cadillac ont toutefois perdu du temps au stand : la n°12 à cause d'un souci à l'avant, la n°38 après s'être mal arrêtée dans son emplacement. Elles sont ressorties en 11e et 12e positions perdant tout l'avantage qu'elles avaient construit.

Grâce à sa stratégie décalée, l'Alpine n°35 s'est retrouvée en tête devant la Peugeot n°93 et la BMW n°20, elles aussi décalées. Un Full Course Yellow a ensuite brièvement été déployé pour des débris sur la piste.

La BMW n°15, restée sur une stratégie classique, a dépassé l'Alpine n°36 pour la quatrième place. Plus rapide, la BMW n°20 a ensuite laissé passer sa voiture sœur, tandis que Kevin Magnussen s'est défait de la Peugeot n°93 pour partir à la chasse de l'Alpine n°35 leader.

Le départ des 6 Heures de São Paulo. Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

La Toyota n°8 est quant à elle restée immobilisée aux stands, vraisemblablement victime d'un problème technique, après un contact avec une Genesis. À l'inverse, Will Stevens remontait rapidement dans le peloton, profitant de son avantage pneumatique.

Trois voitures ont écopé d'un drive through pour une infraction sous Full Course Yellow : la Ferrari n°50, alors quatrième, la Genesis n°19 et la Toyota n°7. La 499P a purgé sa pénalité immédiatement et est ressortie en 14e position.

À l'approche des deux heures de course, l'Alpine n°35 est repassée par les stands, laissant les commandes à la BMW n°15 devant la Cadillac n°12. Hors de la course après son long arrêt, la Toyota n°8 a néanmoins repris la piste.

Nouveau coup dur pour Cadillac

Après la deuxième vague d'arrêts, les Alpine n°35 et n°36, décalées en stratégie, occupaient les deux premières places devant les deux BMW. À peine installé dans la Cadillac n°12, Norman Nato est toutefois parti en tête-à-queue à la sortie des stands, effaçant la remontée de Will Stevens.

L'Alpine n°36 a ensuite écopé de cinq secondes de pénalité pour une infraction dans les stands. Malgré plusieurs dépassements sur les Ferrari pour remonter cinquième, Norman Nato a lui aussi été sanctionné de cinq secondes après un contact avec une LMGT3.

La pluie de pénalités se poursuivait avec une sanction pour chacune des Peugeot : un stop-and-go de 30 secondes pour la n°94, coupable d'un excès de vitesse dans la voie des stands, et un drive through pour la n°93, qui n'avait pas respecté les drapeaux bleus.

La Genesis GMR-001-n°19 de Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin et Daniel Juncadella. Photo de: James Moy Photography via Getty Images

Aux alentours de la troisième heure de course, les deux Alpine et la BMW n°20 sont passées par les stands, laissant provisoirement les commandes à la BMW n°15 devant la Cadillac n°12. Peu après, le reste du peloton, qui ne s'était pas encore arrêté, a suivi.

Une fois le jeu des arrêts terminé, l'Alpine n°35 a repris les commandes de l'épreuve devant la BMW n°15. La Cadillac n°12, après avoir purgé sa pénalité lors de son arrêt, pointait au cinquième rang, la Ferrari n°51 et la BMW n°20 s'intercalant entre les deux. L'Alpine n°36 avait dégringolé en 11e position.

À deux heures et demie de l'arrivée, Raffaele Marciello revenait sur l'Alpine n°35 et tentait une attaque, mais devait rendre sa position après avoir terminé son dépassement hors des limites de piste. Quelques tours plus tard, l'Hypercar française repassait par les stands et laissait la tête à la BMW n°15.

La Ferrari n°83 écopait de dix secondes de pénalité pour un contact avec une LMGT3. Sa sœur, la n°51, touchait le mur à la sortie des stands, comme Mike Conway avant le départ. Un panneau restait coincé dans l'entrée d'air avant gauche, mais James Calado poursuivait sa course avec un rythme toujours solide.

Le peloton s'arrêtait de nouveau et l'Alpine n°35 reprenait les commandes devant la BMW n°15 et la Ferrari n°51. La 499P, toujours équipée de son panneau, récupérait ensuite la deuxième place devant Dries Vanthoor. La BMW n°20 et les Cadillac n°12 et n°38 complétaient le top 6 provisoire.

Un épais brouillard s'abattait sur Interlagos à un peu plus d'une heure de l'arrivée. Charles Milesi rentrait alors aux stands avec l'Alpine n°35, laissant la Ferrari n°51 en tête.

Après les derniers arrêts, la fin de course allait désormais se jouer sur la gestion de l'énergie entre Ferrari, Cadillac et BMW, pour déterminer qui maîtriserait le mieux sa stratégie de fin d'épreuve.

L'Alpine n°35 occupait la tête, mais devait malheureusement repasser une dernière fois par les stands avant l'arrivée pour éviter de tomber à court d'énergie. La BMW n°15, la Ferrari n°51 et les deux Cadillac suivaient.

La Peugeot 9X8 n°94 de Loic Duval, Malthe Jakobsen, et Théo Pourchaire. Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

La BMW n°15 restait dans les échappements de l'Alpine et, alors que l'A424 était gênée par une LMGT3, tentait un dépassement par l'extérieur. Mais Dries Vanthoor bloquait les roues et devait rester derrière la voiture française.

Cinquième, la Cadillac n°38 écopait d'une pénalité de cinq secondes pour un contact avec une autre voiture. À 40 minutes de l'arrivée, l'Alpine n°35 effectuait son dernier arrêt et ressortait en dixième position... juste devant sa coéquipière.

La BMW n°15 héritait alors des commandes devant la Ferrari n°51 et la Cadillac n°12. À dix minutes du drapeau à damier, Robin Frijns envoyait la Ferrari n°50 en tête-à-queue après un contact, permettant à la n°83 de gagner deux positions. La n°50 était envoyé en huitième position.

Au final, malgré une légère averse en fin de course, le podium n'a plus évolué. La BMW n°15 a remporté les 6 Heures de São Paulo - sa deuxième victoire de la saison - devant la Ferrari n°51 et la Cadillac n°12. La Cadillac n°38, la BMW n°20, la Ferrari n°83, la BMW n°20, l'Aston Martin n°007, la Ferrari n°51, l'Aston Martin n°009 ainsi que l'Alpine n°35 complétaient le top 10.

Profitant des déboires de Toyota, BMW est revenu à un point du constructeur japonais au championnat du monde. La BMW n°20 s'est néanmoins emparée de la tête du championnat pilotes face à l'équipe de la Toyota n°7, vainqueur des 24 Heures du Mans.

En LMGT3, c'est la Corvette n°34 du Racing Team Turkey by TF qui a remporté la course, devant la BMW n°69 du Team WRT et la Porsche n°92 de The Bend Manthey.