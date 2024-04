BoP : Peugeot alourdi et bridé, Ferrari et Toyota grands gagnants

La Balance de Performances (BoP) va être ajustée avant l'épreuve d'Imola. Les modèles de la catégorie Hypercar seront tous plus légers et plus puissants, à l'exception de la Peugeot 9X8, qui a dû passer par une nouvelle homologation dans sa nouvelle spécification marquée par l'arrivée d'un aileron arrière.

Son poids a été fixé à 1061 kg, soit 31 de plus que l'ancienne version alignée à Doha, tandis que sa puissance est abaissée à 510 kW (693 cv), contre 520 kW (707 cv) lors de la dernière course. La vitesse de déploiement du système hybride sur l'essieu avant est désormais fixé à 190 km/h sur la Lionne, comme pour les autres LMH, à la suite de l'abandon par le constructeur des roues de 31cm, pour avoir des roues de 29 cm à l'avant et 34 cm à l'arrière, là aussi comme ses rivaux.

Ferrari et Toyota sont à l'inverse les plus grands bénéficiaires de cet ajustement de la BoP. La Ferrari 499P Le Mans Hypercar voit son poids minimum abaissé à 1041 kg, soit 34 kg de moins que pour la manche précédente à Losail, et sa puissance est augmentée de 7 kW (9,5 cv). La Toyota GR010 Hybrid LMH perd de son côté 29 kg et gagne 6 kW selon le tableau transmis par le Comité WEC de la FIA.

Les Porsche 963 LMDh qui ont monopolisé le podium au Qatar voient leurs poids réduit de 15 kg et leur puissance augmentée de 3 kW. Plusieurs modèles bénéficient de gains de poids plus importants : l'Alpine A424 KMDh perd 28 kg, l'Isotta Fraschini Timo 6 Competizioni LMH 27 kg et la BMW M Hybrid LMDh 25 kg.

La Cadillac V Series LMDh est celle qui perd le moins sur la balance, 2 kg, mais aussi celle qui gagne le plus de puissance, avec 28 kW soit 38 cv.

Comme toujours quand une nouvelle BoP est publiée, aucune explication n'a été fournie par les instances dirigeantes, mais les variations dans le poids et la puissance sont probablement le fruit des caractéristiques différentes entre les circuits d'Imola et de Losail.

Le nivellement des vitesses de pointe reporté

Le lancement d'un "gain de puissance" destiné à niveler les performances en ligne droite a quant à lui été repoussé. Il est prévu d'ajuster la puissance au-dessus de 210 km pour rapprocher chaque prototype en accélération et en vitesse de pointe, et la mesure a été évaluée par plusieurs constructeurs lors du Prologue organisé au Qatar.

Des changements de BoP ont par ailleurs été annoncés en GT3. Le plus gros concerne les Aston Martin, dont le poids a été abaissé de 12 kg mais la puissance réduite. Lors de l'homologation, les constructeurs déclarent une courbe de puissance et en planifient 14 supplémentaires, avec des réductions de puissance de 1%. La Vantage devra rouler avec le niveau de puissance le plus bas, nommé P15.

Le système de réduction de puissance au-dessus de 200 km/h est déjà en place en LMGT3.