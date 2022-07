La BoP de la Peugeot 9X8 connue pour Monza

Charger le lecteur audio

La Balance de Performance (BoP) pour les 6 Heures de Monza a été publiée à quelques jours de l'épreuve, et elle était évidemment très attendue, compte tenu de l'entrée en lice de Peugeot ce week-end en Italie.

La nouvelle hypercar 9X8 présentera d'emblée une première différence majeure avec la concurrence puisqu'elle sera autorisée à activer son système hybride sur l'essieu avant à partir de 150 km/h. Cette limite est fixée à 190 km/h pour la Toyota GR010 Hybrid, et la différence à ce stade peut s'expliquer également par les dimensions différentes des pneumatiques entre les deux machines. Peugeot a en effet opté pour des pneus Michelin de taille identique à l'avant et à l'arrière, tandis que Toyota utilise des pneus plus larges à l'avant qu'à l'arrière.

Concernant le poids, la 9X8 affichera quelques kilos de plus que les autres autos sur la balance puisque son poids minimum a été fixé à 1079 kg, quand il est de 1071 kg pour la Toyota. Du côté de la puissance allouée, elle est de 515 kW (691 ch) pour la 9X8 et de 513 kW (688 ch) pour la GR010 Hybrid.

Cette puissance a été augmentée du côté de la Glickenhaus 007 LMH, qui passe de 520 kW (697 ch) aux 24 Heures du Mans le mois dernier à 533 kW (715 ch) pour Monza. Le poids de l'hypercar américaine demeure inchangé, fixé à 1030 kg.

La BoP doit prendre en compte l'arrivée de Peugeot tout en maintenant l'équilibre difficile avec l'ex-prototype LMP1 engagé par Alpine. En Italie, l'A480 disposera d'une puissance maximale de 428 kW (574 ch), en hausse par rapport aux 417 kW qu'elle pouvait développer en course au Mans. Le poids de l'auto reste le même que dans la Sarthe, établi à 952 kg.

Peugeot alignera deux équipages pour ses débuts en compétition, avec d'un côté Paul Di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne sur la #93, et James Rossiter, Gustavo Menezes et Loïc Duval sur la #94. Les premiers essais libres des 6 Heures de Monza auront lieu vendredi, avant les qualifications samedi en fin de journée puis la course à partir de dimanche à midi.